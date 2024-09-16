"Her Şey Yolunda" Mesajı: Dilan Polat Kocacığı Engin Polat Tahliye Olduktan Sonra İlk Aşk Paylaşımını Yaptı!
"Her Şey Yolunda" Mesajı: Dilan Polat Kocacığı Engin Polat Tahliye Olduktan Sonra İlk Aşk Paylaşımını Yaptı!
Engin Polat'ın tahliyesinden sonra herhangi bir açıklama yapmayıp sosyal medyadan uzak duracağı söylenen Dilan Polat, Instagram orucunu çabuk bozdu. Kocacığı Engin'le ilk paylaşımını yapan Dilan görenlere 'Her şey yolunda mesajı verdi' dedirtti.
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Dilan Polat, çok kısa bir zamanda dudak uçuklatan servete sahip olup şatafatlı hayatının her anını paylaşarak "Bu para nereden geliyor?" diye sorgulatmıştı. Polat çifti 4 Kasım 2023 tarihinde kara para aklama vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanmıştı.
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19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanması üzerine tahliye edilen Dilan hakkındaki bu karar büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Ülü fenomenin ardından tüm gözler biricik kocası Engin Polat'a çevrilmişti. Babası ve kardeşiyle birlikte tahliye olan Engin'ine kavuşan Dilan havalara uçmuş, hatta aylar sonra ilk paylaşımını da yapmıştı.
Tahliye günü eşini cezaevinden almak için kapıda hazır bulunan ve gülücükler saçan Dilan'ın tavırlarına karşın otobüsten inen Engin'in gergin halleri dikkat çekmişti.
Engin Polat'ın arabaya binmelerinden sonra kendisine sarılan Dilan'ı kolundan tutup uzaklaştırması da çok konuşulmuştu.
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Aralarındaki gerginliğin kısa sürede gündem olmasından sonra "boşanma" iddiaları bile konuşulmaya başlanmıştı ki bomba bir gelişme yaşandı.
Engin'in tahliyesi sonrası uzun süre paylaşım yapmayacağını söyleyen Dilan Polat ilk olarak adeta takipçi kastığı Instagram hesabındaki yayın kanalı üzerinden "Günaydın güzel insanlar" diyerek mesaj attı.
Tahliyenin üzerinden geçen 10 gün sonra sosyal medyaya dönüp "Sorun yok" mesajı vermek isteyen Dilan Polat, Engin Polat'la kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaşıp "Göğe Bak Benimle" şarkısını ekledi.
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