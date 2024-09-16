Otopsi Kararı Çıktı: Cenaze İsyanı Bitmeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Son Gelişmeyi Duyurdu!
Otopsi Kararı Çıktı: Cenaze İsyanı Bitmeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Son Gelişmeyi Duyurdu!
Ahu Tuğba'nın cenazesi ölümü üzerinde haftalar geçmesine rağmen hala toprağa verilemedi. Bedeni Miami'den Türkiye'ye bir türlü getirilemeyen annesi için isyan etmeye devam eden Anjelik'se otopsi kararının çıktığını söyleyip “Annemin bedenini çürüttüler' dedi.
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Geçirdiği trafik kazası sonrası operasyonlar geçirip bir türlü eski sağlığına kavuşamayan, bunun yanı sıra bir de KOAH'la mücadele eden Ahu Tuğba 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü olarak bulunmuştu.
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HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; cenaze naklinde dikkat çekici bir gelişme yaşanmış ve rapor çıkmasına rağmen Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde oluşu yüzünden nakil ikinci kez ertelenmişti.
Ölümüne şahit olduğu annesi Ahu Tuğba'nın cenaze evi morgunda tutulduğunu belirtip sorumlu kişiye "iblis" diyerek sert çıkan kızı Anjelik'se paylaşımlarıyla olanları anbean aktarmaya devam ediyor.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; 15 gün önce hayatını kaybeden Tuğba’ya otopsi yapılması kararı alındığını açıklayan kızı gelişmeleri açıkladı:
“Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.”
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İddiaya göre; bu hafta evrak işlerinin tamamlanması halinde Ahu Tuğba'nın cenazesinin önümüzdeki hafta Türkiye’de toprağa verilmesi bekleniyor.
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