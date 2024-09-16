Otopsi Kararı Çıktı: Cenaze İsyanı Bitmeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Son Gelişmeyi Duyurdu!

Ahu Tuğba'nın cenazesi ölümü üzerinde haftalar geçmesine rağmen hala toprağa verilemedi. Bedeni Miami'den Türkiye'ye bir türlü getirilemeyen annesi için isyan etmeye devam eden Anjelik'se otopsi kararının çıktığını söyleyip “Annemin bedenini çürüttüler' dedi.