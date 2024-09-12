Ölüm Raporu Vermemiş: Hala Defnedilemeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Görevli Kişiye "İblis" Diyerek Öfkelendi
Ölüm Raporu Vermemiş: Hala Defnedilemeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Görevli Kişiye "İblis" Diyerek Öfkelendi
Ölümü üzerinden neredeyse iki hafta geçen Ahu Tuğba'nın cenazesi hala Miami'den getirelemedi. İlk başta nakil esnasında 'şüpheli ölüm' kategorisi engeline takılan cenazede her geçen gün farklı bir sorun çıktı. Annesini Türkiye'de toprağa vermek isteyen kızı Anjelik'se 'iblis' dediği kişiye öfke kusarak yaşananlara tepki gösterdi.
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Geçtğimiz nisan ayında oldukça ciddi bir trafik kazası geçirip birçok operasyon atlatan Ahu Tuğba bunların yanı sıra KOAH ile mücadele ediyordu. Sağlığı konusunda maalesef çok iyiye gitmeyen ünlü sanatçıdan acı haber geldi.
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1 Eylül'de yıllar önce taşındığı Miami'deki evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba'nın acısı tüm sanat camiasını derinden etkilemişti.
Kızı Anjelik ölümüne tanık olduğu annesinin cenazesinin İstanbul'da defnedilmesini istemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılması planan cenaze töreni gerçekleşemedi.
HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; cenaze hakli konusunda önemli bir gelişme yaşanmış ve rapor çıkmasına rağmen Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olduğu için ülkeye getirilemediği öne sürülmüştü.
Annesini günler geçmesine rağmen hala toprağa veremeyen Anjelik tüm bu yaşananlara oldukça öfkelendi. Ahu Tuğba'nın sosyal medyasından yeni bir paylaşım yapan Anjelik, annesinin cenaze evi morgunda tutulduğunu belirtirken oradaki sorumlu kişiye "iblis" diyerek sert çıktı.
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"Ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor. İnatla bedenine otopsi yapmıyor" diyen Anjelik'se annesine henüz ölüm raporu verilmediğini açıkladı.
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