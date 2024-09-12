Ölüm Raporu Vermemiş: Hala Defnedilemeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Görevli Kişiye "İblis" Diyerek Öfkelendi

Ölümü üzerinden neredeyse iki hafta geçen Ahu Tuğba'nın cenazesi hala Miami'den getirelemedi. İlk başta nakil esnasında 'şüpheli ölüm' kategorisi engeline takılan cenazede her geçen gün farklı bir sorun çıktı. Annesini Türkiye'de toprağa vermek isteyen kızı Anjelik'se 'iblis' dediği kişiye öfke kusarak yaşananlara tepki gösterdi.