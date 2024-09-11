'Şüpheli Ölüm' Nedeniyle Cenazesi Ülkeye Getirilemeyen Ahu Tuğba'nın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı!

ABD'li yetkililer tarafından 'şüpheli ölüm' kategorisine konuşan Ahu Tuğba'nın cenazesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; beklenen otopsi raporu çıktı ancak cenaze nakli bu sefer de 'tatil' engeline takıldı.