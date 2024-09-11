'Şüpheli Ölüm' Nedeniyle Cenazesi Ülkeye Getirilemeyen Ahu Tuğba'nın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı!
'Şüpheli Ölüm' Nedeniyle Cenazesi Ülkeye Getirilemeyen Ahu Tuğba'nın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı!
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Yeşilçam'ın ikonik isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği kaza sonrası bir türlü toparlanamayıp ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
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Kazanın etkileriyle birlikte KOAH'la da savaşıp uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra evine geçen ünlü sanatçı 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü olarak bulunmuştu.
Kızı Anjelik'in isteği üzerine Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da defnedilmesi planlanan Ahu Tuğba'nın cenazesinin nakli sırasında beklenmedik bir gelişme olduğu belirtilmişti.
Ünlü sanatçının vefatının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen cenazesi bir türlü Türkiye'ye getirilemedi. Otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisinde kalmaya devam eden cenazenin ülkeden çıkışı da yasak.
Ve beklenen haber geldi, Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Açıklanan raporda; 'şüpheli ölüm' olmadığı açıkça belirtildi. Rapor çıkmasına rağmen, cenazenin ülkeye getirelememesinin sebebi ise Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olması.
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HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; adli tıp merkezi müdürü imza attıktan sonra Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapabilecek.
Ahu Tuğba'nın cenazesinin oldukça uzun bir süre bekletildiği için çelik tabutla Türkiye'ye nakledileceği belirtildi.
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