Ünlü Oyuncu Hamileymiş: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Nikahı Erkene Çekme Nedeni Bebek Haberi Çıktı!
Ünlü Oyuncu Hamileymiş: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Nikahı Erkene Çekme Nedeni Bebek Haberi Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Bir süredir yaşadığı aşkla magazine damga vuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın erteledikleri düğünleri için bir anda düğmeye basması kafa karıştırmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; nikahın erkene çekilme nedeni Pınar Deniz'in hamileliğiymiş!
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Yargı dizisiyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakan Pınar Deniz ve tıpkı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'ın aşkını duymayan kalmamıştır eminiz ki.
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Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden ünlü ikili yaklaşık iki yıldır yaşadıkları dolu dizgin aşkla magazin manşetlerinden düşmüyor.
6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edildiği haberinden sonra "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürüse de net bir cevap gelmemişti.
Bir dönem evlilik sorularını duymazdan gelen Pınar Deniz'in bu tavırları sonrası yeni bir iddia ortaya atılmış ve güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı söylenmişti.
"Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek nikaha açık kapı bırakan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir anda eylül ayının ortasında evleneceği haberini almamız bizleri sevindirse de bir miktar da afallatmıştı.
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Şu sıralar kendisi de bebek bekleyen ünlü magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in bu apar topar alınan evlilik kararının bebiş yüzünden olabileceğini önceden duyurmuştu. Tam da dediği gibi oldu!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz hamile! Belli ki popüler oyuncularımızdan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek konusunda işleri hızlandırmış!
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