Ünlü Oyuncu Hamileymiş: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Nikahı Erkene Çekme Nedeni Bebek Haberi Çıktı!

Bir süredir yaşadığı aşkla magazine damga vuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın erteledikleri düğünleri için bir anda düğmeye basması kafa karıştırmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; nikahın erkene çekilme nedeni Pınar Deniz'in hamileliğiymiş!