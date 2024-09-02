Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Oyuncu Hamileymiş: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Nikahı Erkene Çekme Nedeni Bebek Haberi Çıktı!

Ünlü Oyuncu Hamileymiş: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Nikahı Erkene Çekme Nedeni Bebek Haberi Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.09.2024 - 09:47

Bir süredir yaşadığı aşkla magazine damga vuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın erteledikleri düğünleri için bir anda düğmeye basması kafa karıştırmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; nikahın erkene çekilme nedeni Pınar Deniz'in hamileliğiymiş!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yargı dizisiyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakan Pınar Deniz ve tıpkı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'ın aşkını duymayan kalmamıştır eminiz ki.

Yargı dizisiyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakan Pınar Deniz ve tıpkı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'ın aşkını duymayan kalmamıştır eminiz ki.

Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden ünlü ikili yaklaşık iki yıldır yaşadıkları dolu dizgin aşkla magazin manşetlerinden düşmüyor.

Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden ünlü ikili yaklaşık iki yıldır yaşadıkları dolu dizgin aşkla magazin manşetlerinden düşmüyor.

6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edildiği haberinden sonra "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürüse de net bir cevap gelmemişti.

6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edildiği haberinden sonra "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürüse de net bir cevap gelmemişti.

Bir dönem evlilik sorularını duymazdan gelen Pınar Deniz'in bu tavırları sonrası yeni bir iddia ortaya atılmış ve güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı söylenmişti.

Bir dönem evlilik sorularını duymazdan gelen Pınar Deniz'in bu tavırları sonrası yeni bir iddia ortaya atılmış ve güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı söylenmişti.

Detaylar:

"Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek nikaha açık kapı bırakan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir anda eylül ayının ortasında evleneceği haberini almamız bizleri sevindirse de bir miktar da afallatmıştı.

"Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek nikaha açık kapı bırakan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bir anda eylül ayının ortasında evleneceği haberini almamız bizleri sevindirse de bir miktar da afallatmıştı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şu sıralar kendisi de bebek bekleyen ünlü magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in bu apar topar alınan evlilik kararının bebiş yüzünden olabileceğini önceden duyurmuştu. Tam da dediği gibi oldu!

Şu sıralar kendisi de bebek bekleyen ünlü magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in bu apar topar alınan evlilik kararının bebiş yüzünden olabileceğini önceden duyurmuştu. Tam da dediği gibi oldu!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz hamile! Belli ki popüler oyuncularımızdan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek konusunda işleri hızlandırmış!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz hamile! Belli ki popüler oyuncularımızdan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek konusunda işleri hızlandırmış!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın