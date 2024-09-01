İlyas Salman Kendisi Hakkında Düzenli Olarak Çıkan Ölüm Haberlerine Kayıp Narin Üzerinden Cevap Verdi!
İlyas Salman Kendisi Hakkında Düzenli Olarak Çıkan Ölüm Haberlerine Kayıp Narin Üzerinden Cevap Verdi!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman, kendisi hakkında düzenli olarak çıkan 'İlyas Salman öldü mü?' haberlerine 12 gündür kayıp olan Narin üzerinden tepki gösterdi.
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Yeşilçam filmleri denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden İlyas Salman son dönemlerin en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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Bunun en büyük nedenlerinden biri de geçtiğimiz günlerde açıkladığı vasiyetindeki "Vasiyetim şöyle; başıma ne Alevi dedesi ne Sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim. Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim." sözleri çok konuşulmuştu.
Bu açıklamalardan sonra internet üzerinden düzenli olarak yayılan "İlyas Salman hayatını kaybetti!" iddialarının artmasından sonra Salman ilk kez sessizliği bozdu.
Söz konusu haberlere Diyarbakır’da kaybolan ve 12 gündür bulunamayan Narin’i hatırlatarak tepki gösteren usta oyuncu, “Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık” ifadelerini kullandı.
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