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Ece Seçkin Hala Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağı Sonrası İsyan Etti!

Ece Seçkin Hala Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağı Sonrası İsyan Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.09.2024 - 12:49

Diyarbakır’da kaybolan ve 12 gündür hala ses alınamayan Narin Güran haberleri hakkında yayın yasağı getirilmişti. Arama çalışmaları devam ederken gelişmelerin bir anda daha az paylaşıldığını fark eden Ece Seçkin  X hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

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Milyonlarca vatandaş artık tek yürek oldu ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evinden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran'dan iyi bir haber bekliyor!

Milyonlarca vatandaş artık tek yürek oldu ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evinden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran'dan iyi bir haber bekliyor!

21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki küçük kız 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından hala aranıyor.

21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki küçük kız 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından hala aranıyor.

Halk TV’de yer alan habere göre; gözaltına alınan amcası S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiğinin ortaya çıkması çok endişelendirmişti.

Halk TV’de yer alan habere göre; gözaltına alınan amcası S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiğinin ortaya çıkması çok endişelendirmişti.

Gözaltına alınan S.G.’nin aracından çıkan DNA örnekleriyle kayıp çocuğumuz Narin’in DNA'larınun uyması oldukça önemli bir ipucu olarak değerlendirildi.

Gözaltına alınan S.G.’nin aracından çıkan DNA örnekleriyle kayıp çocuğumuz Narin’in DNA'larınun uyması oldukça önemli bir ipucu olarak değerlendirildi.

Konuya dair en ufak bir detay dahi merakla takip edildiği anlarda olayı araştıran Diyarbakır Başsavcılığı, Narin Güran hakkındaki haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti. Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'yse kararı onaylamıştı.

Konuya dair en ufak bir detay dahi merakla takip edildiği anlarda olayı araştıran Diyarbakır Başsavcılığı, Narin Güran hakkındaki haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti. Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'yse kararı onaylamıştı.
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Yayın yasağının gelmesiyle birlikte bir anda bilgi aktarımının durma noktasına gelmesine isyan edenlerden biri de Ece Seçkin oldu.

Yayın yasağının gelmesiyle birlikte bir anda bilgi aktarımının durma noktasına gelmesine isyan edenlerden biri de Ece Seçkin oldu.

"Yahu bu çocuk nerede nerede?" diyerek isyan eden Seçkin, "Milyonlarca insan bu çocuğun akıbetini merak ediyoruz neden neler olup bittiğini öğrenemiyoruz? Yayın yasağını anlarım ama neden bilgi aktarımı durdu?" ifadelerini kullandı.

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