Ece Seçkin Hala Kayıp Olan Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağı Sonrası İsyan Etti!

Diyarbakır’da kaybolan ve 12 gündür hala ses alınamayan Narin Güran haberleri hakkında yayın yasağı getirilmişti. Arama çalışmaları devam ederken gelişmelerin bir anda daha az paylaşıldığını fark eden Ece Seçkin X hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.