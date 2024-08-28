Yeşim Salkım Günlerdir Kayıp Olan Narin Hakkında Konuştu: "İnfial Olmasın Diye Soğutuyorlar!"

Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Arama çalışmalarının 8. gününde bir X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sözleri tartışmalara neden oldu.