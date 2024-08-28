Yeşim Salkım Günlerdir Kayıp Olan Narin Hakkında Konuştu: "İnfial Olmasın Diye Soğutuyorlar!"
Yeşim Salkım Günlerdir Kayıp Olan Narin Hakkında Konuştu: "İnfial Olmasın Diye Soğutuyorlar!"
Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Arama çalışmalarının 8. gününde bir X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sözleri tartışmalara neden oldu.
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Türkiye'nin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var!
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Ailenin kayıp ihbarı yaptığı anda harekete geçen 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri arama çalışmalarının 8'inci gününde de çalışmalarını sürdürüyor.
Evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin küçük kıza ait olmadığı haberi paylaşılmıştı.
Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in arkadaşlarına veda ederken çok acıktığını ve bayılacak gibi olduğunu söylemesiyse yürek burkmuştu.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ise talihsiz kızın birinci derece yakın akrabası olduğu 1 şüpheli gözaltına alındığı ve acılı annenin fenalaştığı haberinden sonra gündem ayağa kalktı.
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Bir umutla 8 yaşındaki küçük kızdan gelecek iyi haberleri beklediğimiz anlarda X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım sözleriyle tartışmalara neden oldu.
Bilerek bilgi geçilmediğini belirten Salkım "Her şey ortada infial olmasın artık diye yavaş yavaş soğutmaya çalışan bir ekip çalışması..." ifadelerini kullandı.
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