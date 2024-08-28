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Merve Boluğur Arkadaşıyla Beraber Başını Örtüp Türbe Ziyaretine Gidince Olanlar Oldu

Merve Boluğur Arkadaşıyla Beraber Başını Örtüp Türbe Ziyaretine Gidince Olanlar Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.08.2024 - 12:52

Son günlerde paylaşımlarıyla sıkça gündem olan Merve Boluğur bu sefer de kendisini ziyarete gelen arkadaşıyla beraber türbe ziyaretine gitti!

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Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hayatımıza girip bir daha da çıkmayan Merve Boluğur bir dönem rol aldığı yapımlarla adından söz ettirirken şimdilerde zaman içerisindeki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hayatımıza girip bir daha da çıkmayan Merve Boluğur bir dönem rol aldığı yapımlarla adından söz ettirirken şimdilerde zaman içerisindeki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

2 yıl boyunca evli kaldığı Murat Dalkılıç'la boşanmasından beş yıl sonra gönlünü DJ Mert Aydın'a kaptıran güzel oyuncunun bu birlikteliği de uzun sürmemişti.

2 yıl boyunca evli kaldığı Murat Dalkılıç'la boşanmasından beş yıl sonra gönlünü DJ Mert Aydın'a kaptıran güzel oyuncunun bu birlikteliği de uzun sürmemişti.

İkinci kez boşanmasının ardından enterasan paylaşımlar ve açıklamalarda bulunup sevenlerini "eski haline geri dön" diye yükselten Boluğur son dönemlerde sosyal medyada daha 'normal' hallerini paylaşmaya başladı fark ettiyseniz.

İkinci kez boşanmasının ardından enterasan paylaşımlar ve açıklamalarda bulunup sevenlerini "eski haline geri dön" diye yükselten Boluğur son dönemlerde sosyal medyada daha 'normal' hallerini paylaşmaya başladı fark ettiyseniz.

Siyahlar içindeki kombinleri ve kırmızı rujuyla bir ikon haline gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz gün, kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hazal Tetik'le beraber vakit geçirdiği anları paylaştı.

Siyahlar içindeki kombinleri ve kırmızı rujuyla bir ikon haline gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz gün, kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hazal Tetik'le beraber vakit geçirdiği anları paylaştı.

Başörtüsü takıp soluğu Yahya Efendi Türbesi'nde alan Boluğur o hallerini "Bugün yaydığı enerji ve manevi olarak çok güçlü olduğuna inandığım bir yerdeydik..inanılmaz huzur hissettik. Allah dualarımıza icabet etsin inşallah🙏 #yahyaefenditürbesi kolaylaştır❤️" notuyla paylaştı.

Başörtüsü takıp soluğu Yahya Efendi Türbesi'nde alan Boluğur o hallerini "Bugün yaydığı enerji ve manevi olarak çok güçlü olduğuna inandığım bir yerdeydik..inanılmaz huzur hissettik. Allah dualarımıza icabet etsin inşallah🙏 #yahyaefenditürbesi kolaylaştır❤️" notuyla paylaştı.
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Merve Boluğur ve arkadaşı Hazal Tetik'in o hallerini görenler yorum yapmadan edemedi tabii. Hadi gelin, kimler neler demiş bir görelim:

Merve Boluğur ve arkadaşı Hazal Tetik'in o hallerini görenler yorum yapmadan edemedi tabii. Hadi gelin, kimler neler demiş bir görelim:
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