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Acılı Anne Safiye Soyman Hayatını Kaybeden Oğlu Harun ve Biricik Kızı Ümran'ın Çocukluk Pozuyla Duygulandırdı

Acılı Anne Safiye Soyman Hayatını Kaybeden Oğlu Harun ve Biricik Kızı Ümran'ın Çocukluk Pozuyla Duygulandırdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.08.2024 - 12:05

Geçtiğimiz haftalarda evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla savaşını kaybeden oğlu Harun Akaröz ve kızı Ümran Akaröz'ün çocuk hallerini paylaşıp takipçilerini duygulandırdı.

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Safiye Soyman, 1974 yılında evlenip 1985 yılında yollarını ayırdığı Ziya Akaröz'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Harun Akaröz'ün acısıyla sarsılmıştı. Ünlü şarkıcı 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden Harun'u 27 Temmuz'da kaybetmişti.

Safiye Soyman, 1974 yılında evlenip 1985 yılında yollarını ayırdığı Ziya Akaröz'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Harun Akaröz'ün acısıyla sarsılmıştı. Ünlü şarkıcı 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden Harun'u 27 Temmuz'da kaybetmişti.

Gözü gibi bakıp pamuklara sardığı oğlunu kaybeden Soyman evlat acısı yaşadığı gün "Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" sözleriyle boğazlarımızı düğümlemişti.

Gözü gibi bakıp pamuklara sardığı oğlunu kaybeden Soyman evlat acısı yaşadığı gün "Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" sözleriyle boğazlarımızı düğümlemişti.

Bir annenin hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayan Safiye Soyman'ın oğlunun kaybından 20 gün sonra sahneye çıkmasıysa ayrı bir olay olmuştu.

Bir annenin hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayan Safiye Soyman'ın oğlunun kaybından 20 gün sonra sahneye çıkmasıysa ayrı bir olay olmuştu.

Anneliğiyle magazin dünyasına örnek olan ünlü isim eleştirilere de sessiz kalmamıştı:

Acı gününden sonra sosyal medya hesabından sıkça oğlunu paylaşan Safiye Soyman bu sefer de toprağa verdiği oğlu Harun ve biricik kızı Ümran'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Acı gününden sonra sosyal medya hesabından sıkça oğlunu paylaşan Safiye Soyman bu sefer de toprağa verdiği oğlu Harun ve biricik kızı Ümran'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Soyman, "Canım oğlum kızım" notuyla eskiden kalma iki fotoğrafla takipçilerini bir hayli duygulandırdı.

Soyman, "Canım oğlum kızım" notuyla eskiden kalma iki fotoğrafla takipçilerini bir hayli duygulandırdı.

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