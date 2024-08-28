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Meryem Uzerli İki Hayranıyla Beraber İkonik Hürrem Sultan Repliklerinden Birini Söyleyerek Akıma Nokta Koydu!

Meryem Uzerli İki Hayranıyla Beraber İkonik Hürrem Sultan Repliklerinden Birini Söyleyerek Akıma Nokta Koydu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.08.2024 - 11:08

'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde karşılaştığı sevenlerinin isteğini kırmayıp yine gönülleri fethetti. Karakterinin ikonik repliklerinden birini yanına gelen kızlarla beraber söyleyen güzel oyuncu adeta akıma nokta koydu.

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2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve dönemin şüphesiz en iddialı yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ekranlardaki yerini alan Meryem Uzerli'yi unutabilmek ne mümkün.

2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve dönemin şüphesiz en iddialı yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ekranlardaki yerini alan Meryem Uzerli'yi unutabilmek ne mümkün.

Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adeta bir ikon olan güzel oyuncu yapımın final yapmasından sonra gerek sosyal medya paylaşımları, gerek özel hayatı gerekse de yeni projeleriyle gündemimizden düşmez olmuştu.

Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adeta bir ikon olan güzel oyuncu yapımın final yapmasından sonra gerek sosyal medya paylaşımları, gerek özel hayatı gerekse de yeni projeleriyle gündemimizden düşmez olmuştu.

Son olarak 2016'da ekranlarda izlediğimiz, son dönemlerde dijital bir projeyle yeniden kendine olan hayranlığı artıran güzel oyuncunun bu denli sevilmesindeki en büyük etmenlerden biri de hiç şüphesiz doğallığı ve sempatikliği; örneğin O Ses Türkiye'deki halleri...

Son olarak 2016'da ekranlarda izlediğimiz, son dönemlerde dijital bir projeyle yeniden kendine olan hayranlığı artıran güzel oyuncunun bu denli sevilmesindeki en büyük etmenlerden biri de hiç şüphesiz doğallığı ve sempatikliği; örneğin O Ses Türkiye'deki halleri...

Bu sempatikliğiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Uzerli'nin sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdiğine denk gelmişsinizdir.

Bu sempatikliğiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Uzerli'nin sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdiğine denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde iki hayranıyla karşılaşan Meryem Uzerli, kendilerinin isteğini geri çevirmeyip 'Hürrem Sultan'ın ikonik repliklerinden "Neden hiçbir ateş beni yakamıyor biliyor musunuz !? Çünkü ben ateşin kendisiyim“ 🔥😉" sözlerini onlarla beraber söyledi.

Geçtiğimiz günlerde iki hayranıyla karşılaşan Meryem Uzerli, kendilerinin isteğini geri çevirmeyip 'Hürrem Sultan'ın ikonik repliklerinden "Neden hiçbir ateş beni yakamıyor biliyor musunuz !? Çünkü ben ateşin kendisiyim“ 🔥😉" sözlerini onlarla beraber söyledi.
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Her halinden sempatiklik akan Uzerli o anları da "Bu iki tatlı kız yanıma geldi ve onlara bir iyilik yapıp yapamayacağımı sordu ... ben de evet dedim tabii ki 😆" notuyla paylaştı.

"@alinacerren" adlı TikTok kullanıcısının çektiği bu videoya pek çok kişi de beğeni ve yorum bıraktı...

"@alinacerren" adlı TikTok kullanıcısının çektiği bu videoya pek çok kişi de beğeni ve yorum bıraktı...
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