Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tüm Suçu Kendisine Atan Görümcesi Yurda Gürler'e Yaylım Ateşi!

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tüm Suçu Kendisine Atan Görümcesi Yurda Gürler'e Yaylım Ateşi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.08.2024 - 16:23

Özcan Deniz, hem menajeri hem de abisi Ercan Deniz'le arasında tansiyonun yükselmesinden sonra aileye rest çekmişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler'se Deniz'in eşini hedef almış ve gelini suçlu bulmuştu. Samar Dadgar ise sessizliğini koruyamayıp 'o seviyeye düşmeyeceğim' dedi ve görümcesine yaylım ateşi açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Dr. Levent Alkanlı" karakteriyle ekranlarımıza gelmeye devam eden Özcan Deniz, son birkaç gündür yaşadığı aile sorunlarıyla gündeme oturmuş durumda.

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Dr. Levent Alkanlı" karakteriyle ekranlarımıza gelmeye devam eden Özcan Deniz, son birkaç gündür yaşadığı aile sorunlarıyla gündeme oturmuş durumda.

Hem abisi hem de menajeri olan Ercan Deniz'le geçtiğimiz günlerde birbirlerine girdiğini öğrendiğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı cephesinden radikal kararlar gelmişti.

Hem abisi hem de menajeri olan Ercan Deniz'le geçtiğimiz günlerde birbirlerine girdiğini öğrendiğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı cephesinden radikal kararlar gelmişti.

"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döken Özcan Deniz tüm aile fertlerine de rest çektiğini duyurmuştu.

"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döken Özcan Deniz tüm aile fertlerine de rest çektiğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu ve şarkıcının tüm paylaşımlarını içeriğimizde derlemiştik:

“Bana maddi-manevi zarar veriyorlar” diyerek ailesiyle arasına mesafe koyacağı düşünülen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'se geçtiğimiz gün konuya dair sessizliğini bozmuştu.

“Bana maddi-manevi zarar veriyorlar” diyerek ailesiyle arasına mesafe koyacağı düşünülen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'se geçtiğimiz gün konuya dair sessizliğini bozmuştu.

Gürler "Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu" diyerek gelinleri Samar Dadgar'ı hedef almıştı.

Gürler "Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu" diyerek gelinleri Samar Dadgar'ı hedef almıştı.

Kaçıranlar için içeriğimizi de buraya bırakalım:

Kız kardeşinin eşine söylemlerine "Evet Yurda Hanım, akşamı bekle birtanem" diyerek cevap veren Deniz'in paylaşımıysa dikkat çekmişti:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özcan Deniz'in gözdağı verdiği Yurda Gürler'in sert sözler söylediği gelin Samar Dadgar da cevap vermekten geri durmadı. .

Özcan Deniz'in gözdağı verdiği Yurda Gürler'in sert sözler söylediği gelin Samar Dadgar da cevap vermekten geri durmadı. .

Tokat gibi sözler söyleyen Dadgar "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez." diyip devam etti:

Tokat gibi sözler söyleyen Dadgar "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez." diyip devam etti:

" Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun."

" Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun."

"Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın