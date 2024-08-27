Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tüm Suçu Kendisine Atan Görümcesi Yurda Gürler'e Yaylım Ateşi!
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tüm Suçu Kendisine Atan Görümcesi Yurda Gürler'e Yaylım Ateşi!
Özcan Deniz, hem menajeri hem de abisi Ercan Deniz'le arasında tansiyonun yükselmesinden sonra aileye rest çekmişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler'se Deniz'in eşini hedef almış ve gelini suçlu bulmuştu. Samar Dadgar ise sessizliğini koruyamayıp 'o seviyeye düşmeyeceğim' dedi ve görümcesine yaylım ateşi açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Dr. Levent Alkanlı" karakteriyle ekranlarımıza gelmeye devam eden Özcan Deniz, son birkaç gündür yaşadığı aile sorunlarıyla gündeme oturmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem abisi hem de menajeri olan Ercan Deniz'le geçtiğimiz günlerde birbirlerine girdiğini öğrendiğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı cephesinden radikal kararlar gelmişti.
"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döken Özcan Deniz tüm aile fertlerine de rest çektiğini duyurmuştu.
“Bana maddi-manevi zarar veriyorlar” diyerek ailesiyle arasına mesafe koyacağı düşünülen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'se geçtiğimiz gün konuya dair sessizliğini bozmuştu.
Gürler "Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu" diyerek gelinleri Samar Dadgar'ı hedef almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz'in gözdağı verdiği Yurda Gürler'in sert sözler söylediği gelin Samar Dadgar da cevap vermekten geri durmadı. .
Tokat gibi sözler söyleyen Dadgar "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez." diyip devam etti:
" Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun."
"Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın