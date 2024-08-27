Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tüm Suçu Kendisine Atan Görümcesi Yurda Gürler'e Yaylım Ateşi!

Özcan Deniz, hem menajeri hem de abisi Ercan Deniz'le arasında tansiyonun yükselmesinden sonra aileye rest çekmişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler'se Deniz'in eşini hedef almış ve gelini suçlu bulmuştu. Samar Dadgar ise sessizliğini koruyamayıp 'o seviyeye düşmeyeceğim' dedi ve görümcesine yaylım ateşi açtı.