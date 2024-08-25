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Abisi Ercan Deniz'le Birbirine Giren Özcan Deniz Tüm Aile Fertlerine Resti Çekip Tokat Gibi Sözler Söyledi!

Abisi Ercan Deniz'le Birbirine Giren Özcan Deniz Tüm Aile Fertlerine Resti Çekip Tokat Gibi Sözler Söyledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.08.2024 - 15:10

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı tokat gibi sözlerle aile üyelerine de fena rest çekti!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" karakterine hayat veren Özcan Deniz kariyeri kadar aşk ve aile hayatıyla sıkça manşetlere taşınan bir isim.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" karakterine hayat veren Özcan Deniz kariyeri kadar aşk ve aile hayatıyla sıkça manşetlere taşınan bir isim.

Pek çoğunuz duymuştur; olaylı bir boşanma sürecinin ardından yeni aşka yeşil ışık yakan ünlü oyuncu ve şarkıcı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'la gönlünü kaptırmıştı. 2023 yılının Ocak ayında nikah masasına oturan ikilinin birlikteliği epey bir konuşulmuştu.

Pek çoğunuz duymuştur; olaylı bir boşanma sürecinin ardından yeni aşka yeşil ışık yakan ünlü oyuncu ve şarkıcı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'la gönlünü kaptırmıştı. 2023 yılının Ocak ayında nikah masasına oturan ikilinin birlikteliği epey bir konuşulmuştu.

Yaşının baba olmak için büyük olduğu iddialarından sonra Deniz'in "anne olmak onun da hakkı" açıklamasında bulunması Dadgar'ı da harekete geçirmişti.

Belki denk gelenleriniz vardır; Özcan Deniz uzun yıllardır menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le bir süredir sosyal medya üzerinden atışmalar yaşıyordu. Göndermeli hikayeler paylaşılıp duran ikili arasındaki sular bugün doldu taştı.

Belki denk gelenleriniz vardır; Özcan Deniz uzun yıllardır menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le bir süredir sosyal medya üzerinden atışmalar yaşıyordu. Göndermeli hikayeler paylaşılıp duran ikili arasındaki sular bugün doldu taştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Abisiyle yollarını artık kesin olarak ayıran Özcan Deniz'ın sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamadığı için kendi ekibiyle yoluna devam edeceği belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Abisiyle yollarını artık kesin olarak ayıran Özcan Deniz'ın sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamadığı için kendi ekibiyle yoluna devam edeceği belirtildi.

Olayların köpürmesinden sonra manidar bir paylaşım yapan Ercan Deniz'se Müge Anlı’nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir." sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde de kendisi, eşi ve oğlunun yer aldığı bir kareyi “Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir” notuyla paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de kendisi, eşi ve oğlunun yer aldığı bir kareyi “Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir” notuyla paylaşmıştı.

Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından art arda paylaşımlar yapan Özcan Deniz de sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından art arda paylaşımlar yapan Özcan Deniz de sessizliğini bozdu.

Sezen Aksu’nın “Ahdım Olsun” şarkısını eklediği bir hikayesinde " Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döktü.

Sezen Aksu’nın “Ahdım Olsun” şarkısını eklediği bir hikayesinde " Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diyerek içini döktü.

Kendisine yapılan aile göndermesini de boş geçmedi tabii Özcan Deniz...

Kendisine yapılan aile göndermesini de boş geçmedi tabii Özcan Deniz...

Özcan Deniz son paylaşımında da artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıkça ifade eden ifadeler kullandı.

Özcan Deniz son paylaşımında da artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıkça ifade eden ifadeler kullandı.

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