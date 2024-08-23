Baba Olmak İçin Yaşlı Olduğunu Söyleyen Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Annelik Açıklaması Gecikmedi!
Baba Olmak İçin Yaşlı Olduğunu Söyleyen Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Annelik Açıklaması Gecikmedi!
Özcan Deniz'ini kendisinden yaşça küçük eşi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde 30. yaşını kutlamış, muhabirler ikiliye bebek sorusu sorunca ortalık bir nebze karışmıştı. Yaşından dert yanarak baba olmak istemediğini açıklayan Özcan Deniz'e bir destek de Samar Dadgar'dan geldi.
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz karizmatik duruşu ve yetenekleriyle adından sık bahsettiren isimlerden biri.
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Daha önce yaptığı evlilik ve olaylı biten boşanma süreciyle çok konuşulan, ardından aşkı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü.
2023 yılının Ocak ayında dünyaevine giren ikili, hem birliktelikleri hem de yaş farklarıyla dikkat çekti. Bu durum, meraklı bakışların aklına hemen bebek sorusunu getirdi.
Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış fakat Dadgar bu iddiaları yalanlamıştı.
30. yaş günü partisinde muhabirlere yakalanan çift tekrar bebek sorularIyla karşılınca da Deniz'in verdiği 'samimi cevap' topa tutulmuştu.
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Deniz'in açıklamasına gelen "anne olmak onun da hakkı" gibi tepkilerin ardından Dadgar dayanamadı ve eleştirilere yanıt verdi.
"Her kadın anne olmak zorunda değil, her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil." şeklinde başlayan sözlerle çocuk konusunda eşi Özcan Deniz'le aynı fikirde olduğunu açıklayan Dadgar yaptığı paylaşımda "çocuk yapma hasreti" olmadığını söyledi.
"Bir kadının tek derdi üremek olmamalı" ifadelerini kullanan Samar Dadgar muhabirlerin sorduğu bebek sorusunu 'ayıplayarak' sözlerini noktaladı.
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