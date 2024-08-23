Baba Olmak İçin Yaşlı Olduğunu Söyleyen Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Annelik Açıklaması Gecikmedi!

'Müslüman bir kadın olarak İran topraklarında o kültürden gelen bir kadın olarak bu kadar mahrem bir konunun her gün bir erkek muhabiri tarafından sorulması beni acayip utandırıyor ve bu çok mahrem bir konu ...Türk örf ve adetlerinde de bunun hiçbir yeri yoktur onu da hepimiz biliyoruz... BENİM KARARIM OLAN bu karara saygı duymanızı istiyorum ve ebediyen bu sorunun bana yöneltilmesini istemiyorum...her kadının kendi bedeni ile ilgili karar verebilmesi büyük bir özgürlüktür...dayatılmalarla ve olması gereken oymuş gibi dikte edilmek artık bu devirde biraz çiğ bir düşünce gibi geliyor bana...sevgili eşim yol arkadaşım en değerlimmmm kocam bu karara saygı duyması benim için yeterli idi ondan sonrası bunu sorgulamak ve mesaj yağmuruna tutulmak sadece bir kadına psikolojik şiddettir...hepinizi saygı ile kucaklıyorum ve hepinizden artık bu denli mahrem konuyu açmamanızı diliyorum'