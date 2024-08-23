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Baba Olmak İçin Yaşlı Olduğunu Söyleyen Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Annelik Açıklaması Gecikmedi!

Baba Olmak İçin Yaşlı Olduğunu Söyleyen Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Annelik Açıklaması Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 10:11

Özcan Deniz'ini kendisinden yaşça küçük eşi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde 30. yaşını kutlamış, muhabirler ikiliye bebek sorusu sorunca ortalık bir nebze karışmıştı. Yaşından dert yanarak baba olmak istemediğini açıklayan Özcan Deniz'e bir destek de Samar Dadgar'dan geldi.

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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz karizmatik duruşu ve yetenekleriyle adından sık bahsettiren isimlerden biri.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz karizmatik duruşu ve yetenekleriyle adından sık bahsettiren isimlerden biri.

Daha önce yaptığı evlilik ve olaylı biten boşanma süreciyle çok konuşulan, ardından aşkı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü.

Daha önce yaptığı evlilik ve olaylı biten boşanma süreciyle çok konuşulan, ardından aşkı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü.

2023 yılının Ocak ayında dünyaevine giren ikili, hem birliktelikleri hem de yaş farklarıyla dikkat çekti. Bu durum, meraklı bakışların aklına hemen bebek sorusunu getirdi.

2023 yılının Ocak ayında dünyaevine giren ikili, hem birliktelikleri hem de yaş farklarıyla dikkat çekti. Bu durum, meraklı bakışların aklına hemen bebek sorusunu getirdi.

Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış fakat Dadgar bu iddiaları yalanlamıştı.

Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış fakat Dadgar bu iddiaları yalanlamıştı.

30. yaş günü partisinde muhabirlere yakalanan çift tekrar bebek sorularIyla karşılınca da Deniz'in verdiği 'samimi cevap' topa tutulmuştu.

30. yaş günü partisinde muhabirlere yakalanan çift tekrar bebek sorularIyla karşılınca da Deniz'in verdiği 'samimi cevap' topa tutulmuştu.

"Onlara ne kadar süre eşlik edebileceğimi bilmiyorum" diyerek yaşından dert yanan Özcan Deniz'in açıklamasından burada bahsettik:

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Deniz'in açıklamasına gelen "anne olmak onun da hakkı" gibi tepkilerin ardından Dadgar dayanamadı ve eleştirilere yanıt verdi.

Deniz'in açıklamasına gelen "anne olmak onun da hakkı" gibi tepkilerin ardından Dadgar dayanamadı ve eleştirilere yanıt verdi.

'Müslüman bir kadın olarak İran topraklarında o kültürden gelen bir kadın olarak bu kadar mahrem bir konunun her gün bir erkek muhabiri tarafından sorulması beni acayip utandırıyor ve bu çok mahrem bir konu ...Türk örf ve adetlerinde de bunun hiçbir yeri yoktur onu da hepimiz biliyoruz... BENİM KARARIM OLAN bu karara saygı duymanızı istiyorum ve ebediyen bu sorunun bana yöneltilmesini istemiyorum...her kadının kendi bedeni ile ilgili karar verebilmesi büyük bir özgürlüktür...dayatılmalarla ve olması gereken oymuş gibi dikte edilmek artık bu devirde biraz çiğ bir düşünce gibi geliyor bana...sevgili eşim yol arkadaşım en değerlimmmm kocam bu karara saygı duyması benim için yeterli idi ondan sonrası bunu sorgulamak ve mesaj yağmuruna tutulmak sadece bir kadına psikolojik şiddettir...hepinizi saygı ile kucaklıyorum ve hepinizden artık bu denli mahrem konuyu açmamanızı diliyorum'

"Her kadın anne olmak zorunda değil, her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil." şeklinde başlayan sözlerle çocuk konusunda eşi Özcan Deniz'le aynı fikirde olduğunu açıklayan Dadgar yaptığı paylaşımda "çocuk yapma hasreti" olmadığını söyledi.

"Her kadın anne olmak zorunda değil, her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil." şeklinde başlayan sözlerle çocuk konusunda eşi Özcan Deniz'le aynı fikirde olduğunu açıklayan Dadgar yaptığı paylaşımda "çocuk yapma hasreti" olmadığını söyledi.

"Bir kadının tek derdi üremek olmamalı" ifadelerini kullanan Samar Dadgar muhabirlerin sorduğu bebek sorusunu 'ayıplayarak' sözlerini noktaladı.

"Bir kadının tek derdi üremek olmamalı" ifadelerini kullanan Samar Dadgar muhabirlerin sorduğu bebek sorusunu 'ayıplayarak' sözlerini noktaladı.

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