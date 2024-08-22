Uğur Dündar'dan Eski Dostu Reha Muhtar'a Destek: "İnşallah Çocukları Sevgili Babalarına Kavuşacak"
Uğur Dündar'dan Eski Dostu Reha Muhtar'a Destek: "İnşallah Çocukları Sevgili Babalarına Kavuşacak"
Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın sağlık durumu hakkında endişeler sürerken, meslektaşı ve yakın dostu Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.
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Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’daki evinde yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
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Muhtar'ın yoğun bakıma alınmasının ardından ortalık fena karışmış, Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırılmış olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Fakat geçtiğimiz saatlerde kayıp olduğu öne sürülen Poyraz Muhtar babasının yalısından yaptığı video paylaşımıyla iyi ve mutlu olduğunu dile getirerek adalet bakanına seslenmişti.
Oğlu Poyraz'ı arayan ve derhal kendisine verilmesini isteyen Deniz Uğur ise mahkeme kararını öne sürmüş, "hukuk karar verdi" açıklamasıyla bir kez daha Nilüfer'e seslenmişti.
Fakat Gülben Ergen gibi Reha Muhtar'a destek veren isimlerden biri de Uğur Dündar oldu. Muhtar’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi veren meslektaşı Uğur Dündar, önemli detayları paylaştı.
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Dündar, Muhtar’ın beyin tomografisinin çekileceğini ve ayrıntılı tetkiklerin yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Deniz Uğur’un alıkonulduğunu iddia ettiği Poyraz’ın kardeşi Ayşe Nazlı ile hastaneye nöbetleşe gittiğini belirtti. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaneye gelenlerin Muhtar’a destek olduklarını ve tedavi sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.
"Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar." ifadeleriyle eski meslektaşına destek veren Dündar'ın sözleri dikkat çekti.
"İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." diyen Dündar entübe edilen Reha Muhtar'a desteğini esirgemedi.
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