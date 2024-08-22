Uğur Dündar'dan Eski Dostu Reha Muhtar'a Destek: "İnşallah Çocukları Sevgili Babalarına Kavuşacak"

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın sağlık durumu hakkında endişeler sürerken, meslektaşı ve yakın dostu Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.