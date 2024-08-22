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Adını Değiştiren Wilma Elles, Sırrını da Açıkladı! Peki Onca İsmin İçinden Neden Mücella?

Adını Değiştiren Wilma Elles, Sırrını da Açıkladı! Peki Onca İsmin İçinden Neden Mücella?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 09:19

Yeni isminin 'Mücella' olduğunu söyleyen Wilma Elles, neden bu adı tercih ettiğini açıkladı!

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Türk televizyon dünyasında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Wilma Elles, 2016 senesinde Türk vatandaşı olmaya karar vererek pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Türk televizyon dünyasında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Wilma Elles, 2016 senesinde Türk vatandaşı olmaya karar vererek pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Bir dönem ekranların en kötü kadınlarından birini canlandıran ve hem konuşması hem oyunculuğu ile seyirciyi etkilemeyi başaran Elles geçtiğimiz gün bambaşka bir açıklamayla herkesi şoke etmişti.

Bir dönem ekranların en kötü kadınlarından birini canlandıran ve hem konuşması hem oyunculuğu ile seyirciyi etkilemeyi başaran Elles geçtiğimiz gün bambaşka bir açıklamayla herkesi şoke etmişti.

"Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi?" açıklamasıyla Mücella ismini duyuran Wilma Elles'ın bu tercihi çok konuşulmuştu.

"Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi?" açıklamasıyla Mücella ismini duyuran Wilma Elles'ın bu tercihi çok konuşulmuştu.

Yeni ismini çocukları ve eşiyle uyumlu olduğu için tercih ettiğini söyleyen oyuncunun adının anlamını da bildiği ortaya çıktı! Çoğumuzun aksine Mücella isminin 'parlak ve cilalı' anlamına geldiğini bilen Elles'in bu ismi seçmesindeki nedenlerden biri de ardındaki anlammış anlayacağınız!

Yeni ismini çocukları ve eşiyle uyumlu olduğu için tercih ettiğini söyleyen oyuncunun adının anlamını da bildiği ortaya çıktı! Çoğumuzun aksine Mücella isminin 'parlak ve cilalı' anlamına geldiğini bilen Elles'in bu ismi seçmesindeki nedenlerden biri de ardındaki anlammış anlayacağınız!

İkiz çocuklara sahip olan Mücella Wilma, aile üyelerinin adı 'M' harfi ile başladığı için kendi adının da 'M' harfi ile başlamasını istemiş....

İkiz çocuklara sahip olan Mücella Wilma, aile üyelerinin adı 'M' harfi ile başladığı için kendi adının da 'M' harfi ile başlamasını istemiş....
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Ayrıca Elles soyismiyle Mücella adını uyumlu bulduğunu söyleyen güzel oyuncu, bundan sonra bir Türk vatandaşı olarak Mücella ismini kullanacak!

Ayrıca Elles soyismiyle Mücella adını uyumlu bulduğunu söyleyen güzel oyuncu, bundan sonra bir Türk vatandaşı olarak Mücella ismini kullanacak!

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