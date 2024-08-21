Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Carolin'iydi: Türk Vatandaşı Olan Wilma Elles Yeni İsmini Açıkladı!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Carolin'iydi: Türk Vatandaşı Olan Wilma Elles Yeni İsmini Açıkladı!
'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle akıllara kazınan Wilma Elles, Türk vatandaşı olarak ismini değiştirdi.
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Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Her projesi ile izleyiciyi kendine hayran bırakan Elles, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü oyuncu bu kez de katıldığı bir etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu ve ismini değiştirdiğini açıkladı.
Elles, " İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi?" açıklamalarında bulundu.
Gelin, ünlü oyuncunun ismini değiştirmesine sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım👇🏻
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