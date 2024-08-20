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Mehmet Ali Erbil'in Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Dini Nikah Kıyması Dillere Düştü!

etiket Mehmet Ali Erbil'in Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Dini Nikah Kıyması Dillere Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 15:37

Gündeme sık sık kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle gelen Mehmet Ali Erbil'in bu kez de Gülseren Ceylan'la dini nikah kıyması dillere düştü.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kariyerinden ziyade aşk hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kariyerinden ziyade aşk hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Son zamanlarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şovmen son olarak Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etmiş ve çift kısa süre içerisinde nişanlanmıştı.

Son zamanlarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şovmen son olarak Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etmiş ve çift kısa süre içerisinde nişanlanmıştı.

Biz daha nişan haberini sindirmeden çiftten ayrılık açıklaması gelmiş ve Erbil'in Ceylan hakkındaki "Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı” açıklamaları olay olmuştu.

Biz daha nişan haberini sindirmeden çiftten ayrılık açıklaması gelmiş ve Erbil'in Ceylan hakkındaki "Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı” açıklamaları olay olmuştu.

Daha sonra yeniden barışan çift, bu sefer bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerini bir adım daha ileri götürerek dini nikah kıymaları ile gündeme geldi. Çiftin dini nikah kıyması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı tabii.

Daha sonra yeniden barışan çift, bu sefer bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerini bir adım daha ileri götürerek dini nikah kıymaları ile gündeme geldi. Çiftin dini nikah kıyması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı tabii.

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