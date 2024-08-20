Sürpriz Nikahla Herkesi Şaşırtmışlardı: Gamze Özçelik Eşi Reshad Strik'i Övmelere Doyamadı!
Sürpriz Nikahla Herkesi Şaşırtmışlardı: Gamze Özçelik Eşi Reshad Strik'i Övmelere Doyamadı!
Haziran ayında Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, eşini övmelere doyamadı!
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Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik, haziran ayında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde evlenmişti hatırlarsanız.
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Ünlü ismin nikah töreni de düğünü de sosyal medyada gündem olmuş, Özçelik ve eşine sosyal medya kullanıcılarından tebrik mesajları yağmıştı!
Umuda Koşanlar Derneği ile hala birçok kişiye umut olmaya devam eden Gamze Özçelik, bu kez de eşini övmelere doyamadığı yorumu ile gündeme geldi.
Özçelik, bir mobilya markası ile işbirliği yaparak o anları sosyal medya hesabından paylaşan eşine sevgisini dile getirerek "Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir" yorumunu düştü!
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