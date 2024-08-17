Safiye Soyman'ın MS Hastası Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahnelere Geri Dönmesi Topa Tutuldu!
Safiye Soyman'ın MS Hastası Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahnelere Geri Dönmesi Topa Tutuldu!
Safiye Soyman Ms hastası oğlu Harun’un vefatından 20 gün sonra sahnelere geri döndü. Ünlü sanatçının sahneye dönüş açıklaması ise topa tutuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faik Öztürk ile olan evliliğiyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Safiye Soyman'ı 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele veren oğlu Harun Akaröz'e olan düşkünlüğüyle tanıyoruz biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köy havasının oğluna daha iyi geleceğini düşünerek Burdur'un Ağlasun ilçesinde oğlu Harun için bir ev yaptıran Safiye Soyman, 27 Temmuz'da sevenleriyle acı haberi paylaşarak oğlunun vefat ettiğini duyurmuştu hatırlarsanız.
Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklayan Soyman, oğlunun vefatının ardından yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşulmuş ve sık sık acısını haykırmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde bazı açıklamalarda bulunan Soyman, MS hastası oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere geri döndüğünü söyleyerek "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi... Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" açıklamalarında bulundu.
İşte o anlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin, bir de Soyman'ın açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın