Müjde Uzman, Kendisini "Tükendim" Açıklamasından Vurmak İsteyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi!

Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Müjde Uzman, hayattan yakındığı paylaşımlar yapmış ve mecalinin kalmadığını söylemişti. Ünlü oyuncunun bu açıklamasından sonra ise 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığına dair haberler hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapan Uzman, takipçisinin 'tükenmişlik' hatırlatmasına sert çıkıştı.