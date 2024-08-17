Müjde Uzman, Kendisini "Tükendim" Açıklamasından Vurmak İsteyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi!
Müjde Uzman, Kendisini "Tükendim" Açıklamasından Vurmak İsteyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi!
Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Müjde Uzman, hayattan yakındığı paylaşımlar yapmış ve mecalinin kalmadığını söylemişti. Ünlü oyuncunun bu açıklamasından sonra ise 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığına dair haberler hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapan Uzman, takipçisinin 'tükenmişlik' hatırlatmasına sert çıkıştı.
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Alev" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda art arda yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmiş, sarsıldığını anlatan upuzun metinler ve videolar paylaşmıştı.
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Instagram hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Uzman'ın mecalinin kalmadığını açıkladığı paylaşımlarının ardından ünlü oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler de hızla yayılmıştı tabii.
Ünlü oyuncu hakkında çıkan "tükenmişlik sendromuna yakalandı" haberlerine ise X hesabından isyan etmiş, sert açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu bu kez de geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımının altına gelen yorumlara sinirlendi. Bir takipçisinin kendisine "tükenmişlik" durumunu hatırlatmasına çok sinirlenen Uzman, takipçisine ağzının payını verdi.
İşte Müjde Uzman'ın sinirlerine hakim olamadığı o yorumu 👇🏻
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