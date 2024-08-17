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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 19:51

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Yasemin Şefkatli?

Yasemin Şefkatli?

İrem Derici?

İrem Derici?

Hadise?

Hadise?

Zeynep Bastık?

Zeynep Bastık?

Yasemin Özilhan?

Yasemin Özilhan?
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Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Sibil Çetinkaya?

Sibil Çetinkaya?

Meryem Uzerli?

Meryem Uzerli?

Merve Dizdar?

Merve Dizdar?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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