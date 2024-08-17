Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Şefkatli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici?
Hadise?
Zeynep Bastık?
Yasemin Özilhan?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı?
Hande Erçel?
Sibil Çetinkaya?
Meryem Uzerli?
Merve Dizdar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın