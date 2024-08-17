Yaptırdığı Estetikler Yeterli Gelmeyen Seda Sayan Shop Yapmayı Abartınca Görenler Tanıyamadı!
Yaptırdığı Estetikler Yeterli Gelmeyen Seda Sayan Shop Yapmayı Abartınca Görenler Tanıyamadı!
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, son paylaşımında shop yapmayı fazla abartınca ünlü sanatçıyı görenler tanıyamadı!
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Sabahların sultanı, polemiklerin kraliçesi Seda Sayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.
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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Seda Sayan'ın en büyük güzellik sırlarından bir tanesi de estetik biliyorsunuz ki! Zaten kendisi de estetik yaptırdığını gizlemiyor, hatta açık açık paylaşıyor.
Güzelliğine pek bir önem veren ünlü sanatçı, genç ve güzel görünebilmek için belirli aralıklarla yüzüne ve göğsüne sünnet derisi bile enjekte ettiriyor.
Ancak hala yetmiyor olacak ki ünlü isim paylaşımlarında shop yapmayı da asla ihmal etmiyor.
Sabahların sultanı, son paylaşımında da shop'u fazla abarttı! Hatta o kadar abarttı ki görenler Seda Sayan'ı tanımakta güçlük çekti. Tabii haliyle Sayan'ın son paylaşımı yine dillere düşmekten kurtulamadı!
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