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Kanser Tedavisi Gören Usta Oyuncu Aydemir Akbaş Vefat Etti

Kanser Tedavisi Gören Usta Oyuncu Aydemir Akbaş Vefat Etti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 01:03

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ve ardından entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş vefat etti.

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İlk olarak 2013 yılında gırtlak kanserine yakalanan Aydemir Akbaş sağlığına kavuşmuş, 2023 yılında ise yeniden kansere yakalanmıştı.

İlk olarak 2013 yılında gırtlak kanserine yakalanan Aydemir Akbaş sağlığına kavuşmuş, 2023 yılında ise yeniden kansere yakalanmıştı.

Bir süredir kemoterapi tedavisi alan Aydemir Akbaş'tan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmiş, İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise usta ismin entübe edildiği belirtilmişti.

Bir süredir kemoterapi tedavisi alan Aydemir Akbaş'tan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmiş, İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise usta ismin entübe edildiği belirtilmişti.

Ünlü oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi. Kanseri defalarca yenen Akbaş, bu kez hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi. Kanseri defalarca yenen Akbaş, bu kez hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Özgür Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Özgür Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

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