Aydemir Akbaş Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Aydemir Akbaş'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Aydemir Akbaş, ilk olarak Altan Erbulak yönetimindeki tiyatroda Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte çalıştı. Usta oyuncu tiyatro sahnesinde ilk kez Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi klasikleşmiş oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmi ile tanıştı. Başlangıçta Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonra 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Usta oyuncu İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo çalışmaları da yaptı.

Akbaş, tiyatro sahnesini bırakmadı. 1968 yılında 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında ise Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortakları arasında yerini aldı. Burada birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

2007 yılının Ekim ayında gösterime giren 'Avrupalı' resmen sahnenin tozunu attırdı. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 100'den fazla filmde görev yaparken, 8 kez yönetmen koltuğuna oturdu, 30 kadar tiyatro oyununda, pek çok televizyon dizisinde rol aldı ve 33 film senaryosu yazdı.