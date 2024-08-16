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Aydemir Akbaş Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Aydemir Akbaş'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Aydemir Akbaş Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Aydemir Akbaş'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 09:40

Dizileri ve filmleriyle milyonların gönlünü kazanan Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanserle mücadele eden usta oyuncunun sağlığına ilişkin haberler sevenleri tarafından merak edildi. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Akbaş'ın kim olduğu ve oynadığı yapımlar da gündeme geldi. Peki Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş'ın hastalığı ne? Son durumu hakkında bilgiler. 

İşte, detaylar...

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Aydemir Akbaş Kimdir?

Aydemir Akbaş Kimdir?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul, Feriköy'de dünyaya geldi. Akbaş'ın babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Akbaş, eğitim hayatına burada başladı. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlayan Akbaş, daha sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Aydemir Akbaş, gazetecilik yıllarının ardından tiyatro sahnesinde yerini aldı.

Aydemir Akbaş'ın Oyunculuk Kariyeri

Aydemir Akbaş'ın Oyunculuk Kariyeri

Aydemir Akbaş, ilk olarak Altan Erbulak yönetimindeki tiyatroda Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte çalıştı. Usta oyuncu tiyatro sahnesinde ilk kez Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi klasikleşmiş oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmi ile tanıştı. Başlangıçta Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonra 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Usta oyuncu İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo çalışmaları da yaptı.

Akbaş, tiyatro sahnesini bırakmadı. 1968 yılında 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında ise Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortakları arasında yerini aldı. Burada birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

2007 yılının Ekim ayında gösterime giren 'Avrupalı' resmen sahnenin tozunu attırdı. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 100'den fazla filmde görev yaparken, 8 kez yönetmen koltuğuna oturdu, 30 kadar tiyatro oyununda, pek çok televizyon dizisinde rol aldı ve 33 film senaryosu yazdı.

Usta oyuncunun son filmi 2023 yılında gösterime giren Şafak Sezer'in Kolpaçino'su oldu.

Usta oyuncunun son filmi 2023 yılında gösterime giren Şafak Sezer'in Kolpaçino'su oldu.

Aydemir Akbaş aynı zamanda, Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Koyu bir Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Aydemir Akbaş Evli mi?

Aydemir Akbaş Evli mi?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında kendisi gibi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile dünya evine girdi. Çift iki kez boşandı, üç kez evlendi.

Aydemir Akbaş'ın Hastalığı Ne?

Aydemir Akbaş'ın Hastalığı Ne?

Aydemir Akbaş, 2023 yılının Ocak ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurmuştu. Bugüne kadar iki kez kanseri yenen Akbaş, kolon kanserinin ardından bağırsak kanseri ile mücadele ediyor. 

Akbaş hastalık sürecinde de kalemi elinden bırakmadığını şu sözlerlele sevenlerine ilan etmişti; 'Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.'

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Aydemir Akbaş, sevenlerini korkuttu! Usta oyuncu yoğun bakımda.

Aydemir Akbaş, sevenlerini korkuttu! Usta oyuncu yoğun bakımda.

Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi İbrahim Tatlıses'ten geldi. Dualarınızı bekliyorum, '45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum' 

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, 88 yaşındaki usta oyuncunun entübe edildiği iddia ediliyor.

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