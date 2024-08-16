Entübe Edilmişti: 45 Yıllık Dostu Aydemir Akbaş'ı Ziyaret Eden İbrahim Tatlıses Gözyaşlarına Boğuldu!
Entübe Edilmişti: 45 Yıllık Dostu Aydemir Akbaş'ı Ziyaret Eden İbrahim Tatlıses Gözyaşlarına Boğuldu!
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kemoterapi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan kötü haber gelmiş, usta oyuncunun entübe edildiği belirtilmişti. 45 yıllık dostunu ziyarete giden İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.
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Şimdiye dek sayısız projede rol almış usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu biliyorsunuz ki.
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İlk olarak 2013 yılında gırtlak kanserine yakalanan ünlü oyuncu daha sonra sağlığına kavuşmuş, 2023 yılında ise yeniden kansere yakalanmıştı. Bir süredir kemoterapi tedavisi alan Aydemir AKbaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü oyuncunun entübe edildiği söylenmiş ve Akbaş için sevenlerinden dua istenmişti.
Geçtiğimiz saatlerde 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'ı ziyarete giden İbrahim Tatlıses ise hastane çıkışında verdiği röportajda “Benim Akbaş’ım ölmez!” açıklamalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte o anlar 👇🏻
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Vallahi benim de 45 senelik dostlarım var. Apartman önlerinde hiç tokatlamadım kendisini. Kendisi kocam olur aynı zamanda. Hiç ayağından vurdurtmadım onu.
Sanat dünyasının en kalitesiz adamlarından ikisi herhalde.
Sanat dünyasında ki en samimi dostluklardan biri heralde