Acilen Ameliyata Alınan Ece Seçkin'den Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!
Acilen Ameliyata Alınan Ece Seçkin'den Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!
Acilen ameliyata alınan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sağlık durumu hakkındaki ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
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Güzelliği, sesi ve listelerden düşmeyen şarkılarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece Seçkin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Son dönemlerde özellikle sahne kombinleri ve şovlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez sevenlerini üzen bir haber ile gündemde!
Önce sağlık nedeniyle yarın gerçekleşecek konserini iptal ettiğini üzülerek duyuran ünlü şarkıcı 👇🏻
Geçtiğimiz saatlerde ise hastane odasından bir paylaşım yaparak "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" açıklamalarında bulundu.
Eşinin ve ailesinin yanında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı "Lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda" açıklamalarıyla da sevenlerini bilgilendirdi.
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