Cicim Aylarını Abartan Kadir Ezildi ve Nişanlısının Samimiyetsiz Diyaloğu Dillere Fena Düştü!
Cicim Aylarını Abartan Kadir Ezildi ve Nişanlısının Samimiyetsiz Diyaloğu Dillere Fena Düştü!
Kadir Ezildi'nin yaprak sarma yüzünden trip yediğini anlattığı ve nişanlısının gönlünü almaya çalıştığı paylaşımları dillere fena düştü!
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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, nişan hazırlıkları yapıyor ve hazırlıklarının her bir anını takipçileriyle paylaşıyordu hatırlarsanız.
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Ezildi, hayallerindeki evlilik teklifini gerçekleştirdiği videosuyla hem sevgilisini ilk kez göstermiş hem de evleneceğini cümle aleme duyurmuştu. Evlilik teklifinin hemen akşamında söz merasimini de gerçekleştiren ünlü çift, yine her detayı sosyal medya hesaplarından paylaşmış hatta Ezildi'nin abartılı paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
Söz ve nişan merasimlerini atlatan çift şimdilerde ilişkilerini uzaktan sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde Kadir Ezildi, başını belaya sokacağını bilmeden bir paylaşımda bulundu!
Bir tabak yaprak sarması için "dünya üzerinde beni en çok etkileyen şey" diyen Kadir Ezildi, nişanlısından da tribi yedi tabii.
Ünlü sunucu daha sonra yaptığı bir paylaşım ile durumu kurtarmaya çalışsa da ikilinin diyalogu yine samimiyetsiz bulunduğu gibi dillere düşmekten de kurtulamadı.
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Gelin, tepkilere birlikte bakalım!
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