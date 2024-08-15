Özçivit'lere Örnek Olsun: Nazlı Sabancı'nın Kızı Arzu Alara'nın Doğum Günü İçin Yaptırdığı Pasta Kalp Eritti!
Özçivit'lere Örnek Olsun: Nazlı Sabancı'nın Kızı Arzu Alara'nın Doğum Günü İçin Yaptırdığı Pasta Kalp Eritti!
Nazlı Sabancı'nın biricik kızı Arzu Alara'nın birinci yaş günü için yaptırdığı pasta tatlılığıyla kalp eritti!
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik oğullarından biri olan Hacı Sabancı ile 2021 yılında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, evlendiği günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta adını kayınvalidesinden alan kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, mutlu aile pozları ile de çok konuşuldu hatırlarsanız.
Doğum yaptığı günden itibaren kızının yüzünü kimseciklere göstermeyen, nazardan korunmak için emojilerden yardım alan Nazlı Sabancı, bugün biricik kızının ilk yaş gününü kutlamak için kollarını sıvadı.
"Acaba bugün Arzu Alara'nın yüzünü görür müyüz?" diye düşünsek de Nazlı Sabancı, yalnızca kızının doğum günü süslemelerini paylaşmakla yetindi.
Özçivit ailesinin aksine gayet tatlı ve şık bir pasta ile doğum günü kutlayan Sabancı ailesinin doğum günü pastası ise tatlılığıyla kalp eritti!
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