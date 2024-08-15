Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Kendisinin de Emin Olamadığı Çelişkilerle Dolu Aşk Açıklaması!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Kendisinin de Emin Olamadığı Çelişkilerle Dolu Aşk Açıklaması!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün kendisinin de pek emin olamadığı çelişkilerle dolu aşk açıklaması gündem oldu!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin seyirciyi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri olan Fatih'i canlandıran Doğukan Göngör, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Dizi sezonunu kapattıktan sonra tatil sezonuna hızlı bir giriş yapan Doğukan Güngör'ün tatil pozları olay, arkadaşları ise merak konusu olmuştu hatırlarsanız.
Çeşme'de Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülenen Güngör'ün kalbinin kapılarını araladığı iddia edilse de ikili de aralarında bir ilişki olmadığını söylemişlerdi.
Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen ünlü oyuncuya yine aşk sorusu sorulunca Güngör, aylarca unutulmayacak bir açıklamada bulundu! Ünlü oyuncunun "Kalbim boş gibi... Bazen doluyor bazen boşalıyor. Şu an kimse yok" açıklamaları hem güldürdü hem düşündürttü!
İşte o anlar 👇🏻
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