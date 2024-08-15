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Yasemin Özilhan'la Pişti Olan Hande Erçel 'Kime Daha Çok Yakışmış?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi!

Yasemin Özilhan'la Pişti Olan Hande Erçel 'Kime Daha Çok Yakışmış?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 19:39

Yasemin Özilhan ile pişti olan Hande Erçel, 'Kime daha çok yakışmış?' tartışmasının fitilini ateşledi!

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Hayatımıza Güneşin Kızları dizisiyle giren ve oyunculuğu ile sık sık eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, şimdilerde kariyerinden çok özel hayatı ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Hayatımıza Güneşin Kızları dizisiyle giren ve oyunculuğu ile sık sık eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, şimdilerde kariyerinden çok özel hayatı ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Yaklaşık 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel'in geçirdiği değişimden tutun da oyunculuğu bırakacağı iddialarına kadar her adımı olay oluyor.

Yaklaşık 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel'in geçirdiği değişimden tutun da oyunculuğu bırakacağı iddialarına kadar her adımı olay oluyor.

Her adımı yakından takip edilen Hande Erçel'in kombinleri de mercek altında tabii! Ne giymiş? Yakışmış mı? Kime özenmiş? gibi sorular ünlü oyuncunun her yeni paylaşımında soruluyor.

Her adımı yakından takip edilen Hande Erçel'in kombinleri de mercek altında tabii! Ne giymiş? Yakışmış mı? Kime özenmiş? gibi sorular ünlü oyuncunun her yeni paylaşımında soruluyor.

Bu sefer de Yasemin Özilhan ile pişti olan Hande Erçel'in son paylaşımı 'Kime daha çok yakışmış?' tartışmasının fitilini ateşledi! Bizde piştinin kazanının kim olduğunu size soralım istedik!

Bu sefer de Yasemin Özilhan ile pişti olan Hande Erçel'in son paylaşımı 'Kime daha çok yakışmış?' tartışmasının fitilini ateşledi! Bizde piştinin kazanının kim olduğunu size soralım istedik!

Şimdi seçim zamanı! Aynı elbise kime daha çok yakışmış?

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