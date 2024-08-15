Böylesini Hiç Duymamıştınız: Çağla Şıkel'in Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Güzellik Sırrı!
Böylesini Hiç Duymamıştınız: Çağla Şıkel'in Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Güzellik Sırrı!
Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Çağla Şıkel'in güzellik sırrı ağzınızın bir karış açık kalmasına neden olacak!
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Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de son zamanlarda magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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İlginç deneyimleri ile sık sık dillere düşen Şıkel, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de çok konuşuluyor.
Özellikle yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık gündem olan ünlü ismin güzellik sırrının ne olduğu da en çok merak edilenlerden biri.
Artık merak etmenize gerek kalmadı! Çünkü Çağla Şıkel, ağzınızın bir karış açık kalmasına neden olacak güzellik sırrını sonunda açıkladı.
Şıkel, "Kelle paça çorbasını düzenli olarak tüketiyorum ve cildimin bu sayede sıkı kalmasına yardımcı oluyorum" açıklamalarıyla şaşırttı.
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tabi tabi çok güzelsin esetik olmasa acaba napardiniz😂😂😂😂😂
Kelle paça içenin ağzı kulaklarına varıyor.
ağzım bir karış açık kaldı nasıl kapatacam şimdi 😂😂😂