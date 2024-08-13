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Bodrum Konseri Öncesi Dinlenen Funda Arar'ın Makyajsız Tatil Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Bodrum Konseri Öncesi Dinlenen Funda Arar'ın Makyajsız Tatil Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 14:18

Bodrum konseri öncesi dinlenmeye çekilen Funda Arar'ın sıfır makyajlı doğal pozları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!

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2000'li yılların başında hayatımıza giren ve özellikle 'Yak Gel' isimli şarkısıyla yıllardır aşk acılarının en büyük ortağı olan Funda Arar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

2000'li yılların başında hayatımıza giren ve özellikle 'Yak Gel' isimli şarkısıyla yıllardır aşk acılarının en büyük ortağı olan Funda Arar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Birçok ünlü isimle tanışan Arar, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki. Tabii ünlü ismin her konseri de hala büyük bir heyecan ile bekleniyor.

Birçok ünlü isimle tanışan Arar, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki. Tabii ünlü ismin her konseri de hala büyük bir heyecan ile bekleniyor.

Şimdilerde yoğun çalışan ve Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şimdilerde yoğun çalışan ve Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermeye hazırlanan Funda Arar, konser öncesi dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Makyajsız doğal pozlarını paylaşan Funda Arar'ın genç görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Makyajsız doğal pozlarını paylaşan Funda Arar'ın genç görüntüsü ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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