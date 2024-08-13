"Aşk Kırıntısıyla Doymaktansa Tek Kalırım" Diyerek Hiç Evlenmeyen Birbirinden Ünlü Bekarlar!
"Aşk Kırıntısıyla Doymaktansa Tek Kalırım" Diyerek Hiç Evlenmeyen Birbirinden Ünlü Bekarlar!
Belki aradığını bulamadıklarından, belki tamamen tercihlerinden... İşte 'aşk kırıntısıyla doymaktansa' bekar kalmayı tercih eden birbirinden ünlü isimler!
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Hakan Altun, "Eğer bir aday olursa öyle uzun süre flört etmeyeceğim. Hemen evleneceğim." dese de hala dünyaevine girmeyen ünlülerimizden biri.
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Kahkahasıyla meşhur Saba Tümer de evlenmeyen isimlerimizden.
Şebnem Ferah bırakın evlenmeyi özel hayatı ile ilgili açıklama bile yapmıyor!
"40 yaşıma kadar evlenmezsem bir daha hiç evlenmem" diyen Beyazıt Öztürk de müzmin bekarlardan.
"Bugünkü aklım olsa Seren’le evlenirdim. ‘Benimle evlenmez’ diye düşündüm ama o gitti şarkıcıyla evlendi. Boşandı. Sonra tam şansımı bir kez daha deneyecektim ki; yine evlendi." açıklamalarıyla akıllara kazınan Cenk Eren de hiç evlenmedi.
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Cansu Dere de birçok isimle yan yana gördüğümüz ancak nikah cüzdanıyla göremediğimiz ünlü isimlerden.
20 yıldan fazla bir ilişkisi olan Candan Erçetin de evlenmeyi tercih etmiyor.
Belki inanmayacaksınız ama Kadir İnanır da hiç evlenmedi!
Afrodit lakabıyla akıllara kazınan Banu Alkan da...
"Senden çok var" diyen Rober Hatemo da ünlü bekarlarımızdan bir tanesi.
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