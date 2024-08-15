Elay'ın İlk Adımlarını Büyük Bir Gururla İzleyen Aslı Enver'in Son Paylaşımı "Zaman Ne Çabuk Geçti" Dedirtti!
Elay'ın İlk Adımlarını Büyük Bir Gururla İzleyen Aslı Enver'in Son Paylaşımı "Zaman Ne Çabuk Geçti" Dedirtti!
Kızı Elay'ın ilk adımlarını gururla izlediği anları paylaşan Aslı Enver'in pozları yine kalpleri eritti. Minik Elay'ın ilk adımları ise 'zaman ne çabuk geçiyor' dedirtti.
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Kavak Yelleri dizisi ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, son zamanlarda 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak'la kurduğu ailesi ile sık sık gündeme geliyor!
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2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ve 4 Temmuz'da da minik kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, kızının yüzünü uzun bir süre gizlemiş tam altı ayın sonunda ise bizleri Elay ile tanıştırmaya karar vermişti hatırlarsanız.
O günden sonra Aslı Enver'in kızı Elay ile her karesi olay olmuş, ikilinin her yeni pozu da merakla beklenmeye başlamıştı. Hatta Elay'ın ilk yaş günü kareleri resmen gözlerimizden kalpler çıkmasına neden olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde anne-kızdan yeni bir paylaşım geldi! Kızı Elay'ın ilk adımlarını paylaşan ve kızının adımlarını gururla izleyen Aslı Enver yine hepimizi hayran bıraktı!
Resmen gözümüzün önünde büyüyen Elay'ın ilk adımlarını görenler ise "zaman ne çabuk geçiyor" diye düşünmekten kendini alıkoyamadı. Gelin, yorumlara birlikte bakalım!
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