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Her Konuya Kitabın Ortasından Giriş Yapan Aynur Aydın'ın 'Etna Yanardağı' Yorumu Dillere Fena Düştü!

Her Konuya Kitabın Ortasından Giriş Yapan Aynur Aydın'ın 'Etna Yanardağı' Yorumu Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 23:10

Şu sıralar X hesabını oldukça aktif kullanan ve her konuya kitabın tam ortasından giriş yapan Aynur Aydın'ın 'Etna Yanardağı' yorumu dillere fena düştü!

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Pop müziğin hem çok sevilen hem çok konuşulan isimlerinden biri olan Aynur Aydın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pop müziğin hem çok sevilen hem çok konuşulan isimlerinden biri olan Aynur Aydın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Biliyorsunuz ki Aynur Aydın'ın gündemden düşmemesini sağlayan şey sadece şarkıları değil... Ünlü şarkıcı her pozu, her açıklaması ve hatta her klibi ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki Aynur Aydın'ın gündemden düşmemesini sağlayan şey sadece şarkıları değil... Ünlü şarkıcı her pozu, her açıklaması ve hatta her klibi ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Son dönemlerde X hesabını oldukça aktif kullanan ve gündem ile ilgili her konuya kitabın tam ortasından giriş yapan Aynur Aydın bu kez Etna Yanardağı'nın patlamasına yaptığı yorum ile gündeme geldi.

Son dönemlerde X hesabını oldukça aktif kullanan ve gündem ile ilgili her konuya kitabın tam ortasından giriş yapan Aynur Aydın bu kez Etna Yanardağı'nın patlamasına yaptığı yorum ile gündeme geldi.

"Sıkıntıdan patladım. Ses Etna Yanardağından geldi." diyen Aydın'ın yorumu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

"Sıkıntıdan patladım. Ses Etna Yanardağından geldi." diyen Aydın'ın yorumu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Gelin, Aynur Aydın'ın paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Gelin, Aynur Aydın'ın paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
twitter.com
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