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Hastalığını Yeni Atlatan Mavi'nin Bildiği Kötü Kelimeleri Sayarken 'İlaç' ve 'Saç' Demesi Yürek Dağladı!

Hastalığını Yeni Atlatan Mavi'nin Bildiği Kötü Kelimeleri Sayarken 'İlaç' ve 'Saç' Demesi Yürek Dağladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 17:51

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile katıldığı sosyal medya akımı yine gündem oldu! Mavi'nin bildiği kötü kelimeleri sayarken 'ilaç' ve 'saç' demesi ise kalbimizi paramparça etti!

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Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı hatırlarsanız.

Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı hatırlarsanız.

Hatta minik Mavi'ye geçtiğimiz yıllarda karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuş ve Yıldırım ailesi Mavi'nin hastalığının duyulmamasını istediği halde bu haber bir magazin sayfası tarafınan yayılmıştı.

Hatta minik Mavi'ye geçtiğimiz yıllarda karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuş ve Yıldırım ailesi Mavi'nin hastalığının duyulmamasını istediği halde bu haber bir magazin sayfası tarafınan yayılmıştı.

Herkes Mavi'nin iyi haberlerini beklerken geçtiğimiz Aralık ayında Mavi'nin kanseri yenen çocukların çaldığı zili çalarak yeniden sağlığına kavuşması ise herkese derin bir oh çektirmiş, yüreğimize de su serpmişti.

Herkes Mavi'nin iyi haberlerini beklerken geçtiğimiz Aralık ayında Mavi'nin kanseri yenen çocukların çaldığı zili çalarak yeniden sağlığına kavuşması ise herkese derin bir oh çektirmiş, yüreğimize de su serpmişti.

Mavi'nin sağlığına kavuşmasının ardından mutlu aile pozlarına kaldıkları yerden devam eden Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, bu kez bir başka sosyal medya akımına dahil olarak yine kalbimizi eritti.

Mavi'nin sağlığına kavuşmasının ardından mutlu aile pozlarına kaldıkları yerden devam eden Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, bu kez bir başka sosyal medya akımına dahil olarak yine kalbimizi eritti.

Mavi'nin bildiği kötü kelimeleri saydığı bu akımda hastalığını atlatalı kısa bir süre olan minik Mavi'nin saydığı kelimeler arasında 'ilaç' ve 'saç' olması ise kalbimizi paramparça etti.

Mavi'nin bildiği kötü kelimeleri saydığı bu akımda hastalığını atlatalı kısa bir süre olan minik Mavi'nin saydığı kelimeler arasında 'ilaç' ve 'saç' olması ise kalbimizi paramparça etti.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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barbarian

Bomba, Uçak sesi, Asker, Tank.......... bir tarafta İLAÇ VE SAÇ......

Emel

Ah kuzummmm 😢😢😢

H.ibrehim

Ne gereği var ? Neden çocukları bu kadar sosyal medyaya yem yapıyoruz? Sağlıklı olmak sadece beden ile olmuyor ve bu arada minik Mavi’ye geçmiş olsun demek ... Devamını Gör