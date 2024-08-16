Hastalığını Yeni Atlatan Mavi'nin Bildiği Kötü Kelimeleri Sayarken 'İlaç' ve 'Saç' Demesi Yürek Dağladı!

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile katıldığı sosyal medya akımı yine gündem oldu! Mavi'nin bildiği kötü kelimeleri sayarken 'ilaç' ve 'saç' demesi ise kalbimizi paramparça etti!