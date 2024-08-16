Dilan ve Engin Polat Davasının Başlamasına Günler Kala Gizli Tanıktan Davanın Seyrini Değiştirecek İtiraf!
Dilan ve Engin Polat Davasının Başlamasına Günler Kala Gizli Tanıktan Davanın Seyrini Değiştirecek İtiraf!
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan ve Engin Polat davasına günler kala gizli bir tanıktan davanın tüm seyrini değiştirecek 3 sayfalık bir mektup gönderildi.
KAYNAK: Sabah
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanıp yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Polat davasının başlamasına günler kala davanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı.
Gizli bir tanık, dava dosyasına 3 sayfalık bir itiraf mektubu göndererek "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim" açıklamalarında bulundu.
Gizli tanık, bahis sitelerini kendi kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatarak kazandığı paraları teslim edeceğini de açıkladı ve "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" ifadelerinde bulundu.
Bir süre yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, paraların aktarıldığı cüzdanları, yazışmaları, hard diskleri, kaçırılan yazışmaları ve daha birçok detayı eşi sayesinde sakladığını da açıkladı.
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Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkındaki tüm belge ve bilgileri 24 saat içerisinde teslime edeceğini söyleyen gizli tanık, kendi kurduğu program ile birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını açıklayarak ifadesinden sonra başka bir cezaevine nakil edilmek istediğini de belirtti.
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