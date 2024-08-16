Şahan Gökbakar'dan Kısa ve Öz 'TBMM Kavgası' Tepkisi!
Şahan Gökbakar'dan Kısa ve Öz 'TBMM Kavgası' Tepkisi!
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Geçtiğimiz saatlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu toplantısında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen Ak Partili Özalan'ın yumruklu saldırıda bulunması gündeme gelmişti.
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Sık sık gündeme dair yaptığı yorumlar ile bilinen Şahan Gökbakar, TBMM'deki kavgaya da sessiz kalmadı.
Ünlü komedyen, Şık ve Özalan arasındaki tartışmaya tepkisini X hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.
İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻
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