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Şahan Gökbakar'dan Kısa ve Öz 'TBMM Kavgası' Tepkisi!

Şahan Gökbakar'dan Kısa ve Öz 'TBMM Kavgası' Tepkisi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 21:17

Şahan Gökbakar, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen Ak Partili Özalan'ın yumruklu saldırıda bulunmasına tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz saatlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu toplantısında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen Ak Partili Özalan'ın yumruklu saldırıda bulunması gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu toplantısında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen Ak Partili Özalan'ın yumruklu saldırıda bulunması gündeme gelmişti.

Sık sık gündeme dair yaptığı yorumlar ile bilinen Şahan Gökbakar, TBMM'deki kavgaya da sessiz kalmadı.

Sık sık gündeme dair yaptığı yorumlar ile bilinen Şahan Gökbakar, TBMM'deki kavgaya da sessiz kalmadı.

Ünlü komedyen, Şık ve Özalan arasındaki tartışmaya tepkisini X hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.

Ünlü komedyen, Şık ve Özalan arasındaki tartışmaya tepkisini X hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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