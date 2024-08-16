Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Aynur Aydın'dan Etna yorumu!
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Demet Akalın'ın ev kaosu bitmiyor.
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Daral mı geldi?
Şarkıcı olmasaydı ne olurdu?
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Haklı bir isyan...
İnşallah kalbinin sesi değildir!
Oldu be abla!
Doğru!
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