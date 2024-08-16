Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 20:29

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aynur Aydın'dan Etna yorumu!

Aynur Aydın'dan Etna yorumu!
twitter.com

Demet Akalın'ın ev kaosu bitmiyor.

Demet Akalın'ın ev kaosu bitmiyor.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Daral mı geldi?

Daral mı geldi?
twitter.com

Şarkıcı olmasaydı ne olurdu?

Şarkıcı olmasaydı ne olurdu?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haklı bir isyan...

Haklı bir isyan...
twitter.com

İnşallah kalbinin sesi değildir!

İnşallah kalbinin sesi değildir!
twitter.com

Oldu be abla!

Oldu be abla!
twitter.com

Doğru!

Doğru!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
sinan kemal

Armağan Çağlayan içimizi okumuş