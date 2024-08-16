İbrahim Tatlıses Dua İstemişti: Hastaneye Kaldırılan Aydemir Akbaş Entübe Edildi
İbrahim Tatlıses Dua İstemişti: Hastaneye Kaldırılan Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Kaynak: https://www.haberturk.com/aydemir-akb...
İbrahim Tatlıses'in duyurduğuna göre, usta oyuncu Aydemir Akbaş geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı.Habertürk'ün haberine göre, ünlü ismin gerekli müdahalenin ardından entübe edildiği söylendi.
KAYNAK: Habertürk
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Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimlerinden Aydemir Akbaş, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
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Yer aldığı yüzlerce yapımla adını Türk sinemasına kazıyan isimlerden biri olmayı başaran oyuncu geçtiğimiz gün sevenlerini ve sanat camiasını endişelendiren bir durumla gündeme geldi.
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılan 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş için dua istemişti.
Habertürk'ün haberine göre, geçirdiği hastalık yüzünden daha önce pek çok kez hastaneye kaldırılan Akbaş'ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi.
Akbaş, akşam saatlerinde entübe edildi.
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