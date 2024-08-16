Keyfi Fena Kaçtı: Sahneye Davet Edilen Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in Kızı Olarak Tanıtılınca Yüzünü Ekşitti

İbrahim Tatlıses'le aralarının bir türlü durulmadığı Dilan Çıtak önce yaptığı imalı göndermelerle ardından açıklamlarıyla adından bahsettirmişti. Babasına olan öfkesi dinmeyen Çıtak katıldığı bir gecede babası İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca durumdan rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti!