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Keyfi Fena Kaçtı: Sahneye Davet Edilen Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in Kızı Olarak Tanıtılınca Yüzünü Ekşitti

Keyfi Fena Kaçtı: Sahneye Davet Edilen Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in Kızı Olarak Tanıtılınca Yüzünü Ekşitti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 10:05

İbrahim Tatlıses'le aralarının bir türlü durulmadığı Dilan Çıtak önce yaptığı imalı göndermelerle ardından açıklamlarıyla adından bahsettirmişti. Babasına olan öfkesi dinmeyen Çıtak katıldığı bir gecede babası İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca durumdan rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti!

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"Bir kız çocuğuna yapılanı herkes bilmeli" sözleriyle ortalığı karıştıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede ortalığı ayağa kaldırmıştı.

"Bir kız çocuğuna yapılanı herkes bilmeli" sözleriyle ortalığı karıştıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Işıl Çıtak'tan olan kızın Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul eden İbrahim Tatlıses ve kızı arasındaki dalgalar o gün bu gündür pek durulmuyor. Bir küs bir barışık devam eden ilişkileriyle manşetlerde kendine yer eden ikili özellikle Çıtak'ın sözleriyle gündeme geliyor.

Işıl Çıtak'tan olan kızın Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul eden İbrahim Tatlıses ve kızı arasındaki dalgalar o gün bu gündür pek durulmuyor. Bir küs bir barışık devam eden ilişkileriyle manşetlerde kendine yer eden ikili özellikle Çıtak'ın sözleriyle gündeme geliyor.

'Şiddet' açıklamasının detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik :

Kendisini büyüten Cem Çıtak'ı öven paylaşımlar yapan Dilan Çıtak zaman zaman babasını eleştirmeye ve göndermelerde bulunmaya devam etti.

Kendisini büyüten Cem Çıtak'ı öven paylaşımlar yapan Dilan Çıtak zaman zaman babasını eleştirmeye ve göndermelerde bulunmaya devam etti.

Detaylar için👇

Ardından Çıtak'tan beklenen paylaşım gelmiş ve şiddet iddialarını açıklar nitelikteki "Artık bana uygulanan mobbing'in, şiddetin kimse farkında değil mi gerçekten ya? Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar." sözleriyle gündeme bomba gibi oturdu.

Ardından Çıtak'tan beklenen paylaşım gelmiş ve şiddet iddialarını açıklar nitelikteki "Artık bana uygulanan mobbing'in, şiddetin kimse farkında değil mi gerçekten ya? Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar." sözleriyle gündeme bomba gibi oturdu.

İdo ve Derya Tuna'nın da dahil olduğu olayın detayları için:

Sonunda sessizliğini bozan İbrahim Tatlıses'in açıklamasından da burada bahsetmiştik 👇

Olayların tam durulmamasıyla birlikte Çıtak'ın geçtiğimiz gece sahneye davet edilmesiyle gösterdiği davranış durumun ciddiyetinin bir kez daha kavranmasını sağladı. Ercan Saatçi'yi dinleme giden Çıtak babasının adını duyunca yüzünü ekşitti.

Olayların tam durulmamasıyla birlikte Çıtak'ın geçtiğimiz gece sahneye davet edilmesiyle gösterdiği davranış durumun ciddiyetinin bir kez daha kavranmasını sağladı. Ercan Saatçi'yi dinleme giden Çıtak babasının adını duyunca yüzünü ekşitti.
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İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıtılan Dilan Çıtak'ın memnuniyetsizliği kameralar böyle yansıdı👇

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