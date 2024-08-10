İbrahim Tatlıses'ten "Babam Tarafından Şiddet ve Mobbing Görüyorum" Diyen Kızı Dilan Çıtak'a Yanıt Gecikmedi!

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Çıtak, daha sonra sessizliğe gömülmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlanan Çıtak, babasından şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Tatlıses'ten kızına yanıt gecikmedi.