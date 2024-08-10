İbrahim Tatlıses'ten "Babam Tarafından Şiddet ve Mobbing Görüyorum" Diyen Kızı Dilan Çıtak'a Yanıt Gecikmedi!
İbrahim Tatlıses'ten "Babam Tarafından Şiddet ve Mobbing Görüyorum" Diyen Kızı Dilan Çıtak'a Yanıt Gecikmedi!
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Çıtak, daha sonra sessizliğe gömülmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlanan Çıtak, babasından şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Tatlıses'ten kızına yanıt gecikmedi.
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İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı 23 yıl sonra kabul etmiş, barışan baba kızın yaşadığı problemler ise magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Ara sıra Tatlıses ve Çıtak'ın yaşadığı problemleri duymaya alışmıştık ancak geçtiğimiz aylarda Dilan Çıtak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile üstü kapalı bir şekilde babasından şiddet gördüğünü iddia etmesi herkesi şaşırtmıştı.
Çıtak'ın paylaşımının ardından herkes bir açıklama beklerken ünlü isim bir anda sessizliğe gömülmüş ve konuyu kendince kapatmıştı bile! Ta ki geçtiğimiz güne kadar.
Dün Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlanan Dilan Çıtak "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım." diyerek babası İbrahim Tatlıses'ten şiddet ve mobbing gördüğünü anlatan açıklamalarda bulundu.
İbrahim Tatlıses ise geçtiğimiz saatlerde kızı Dilan'ın iddialarına sessiz kalamayarak ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez." diyerek açtı ağzını yumdu gözünü!
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Ünlü şarkıcı kızının iddiaları için "Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa'daki çocuklarım aradı. Hepsi başıma toplandı ama Dilan yoktu." açıklamalarında bulundu.
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