Altındağ'da Yaşanan Katliam Sonrasında Edis'ten Devlet Büyüklerine Duyuru: "Sokakları Onlara Çok Görmeyin"
Altındağ'da Yaşanan Katliam Sonrasında Edis'ten Devlet Büyüklerine Duyuru: "Sokakları Onlara Çok Görmeyin"
Geçtiğimiz saatlerde Altındağ Belediyesi'ne ait barınakta bulunan cansız köpekler ve çukurlar sosyal medyada gündem olmuştu. Altındağ katliamına bir tepki de Edis'ten geldi!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz saatlerde köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığı ihbarını alan hayvanseverler, Altındağ Belediyesi'ne ait barınağa gitmiş ve barınağın sınırları içerisinde ve birkaç kilometre ilerisinde açılan çukurları fark etmişlerdi.
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Açılan çukurlar içerisinde birçok parçalanmış köpek cesedi ile karşılaşan hayvanseverler, yaşanan olaya büyük tepki gösterdiler. Tabii ki katliam olarak adlandırılan bu olay sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu, ünlü isimlerden birçok tepki geldi.
Altındağ katliamına tepki gösteren isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Edis oldu! Edis, X hesabından yaptığı paylaşım ile devlet büyüklerine ve siyasetçilerine seslendi.
Edis, "Sayın Devlet Büyükleri ve tüm siyasetçilerimize buradan sesleniyor ve rica ediyorum. Lütfen sağduyu ve vicdanınızı kaybetmeyiniz. Kocaman bir dünyada ve bir ülkede sokakları, dağları, bayırları bu hayvanlara çok görmeyiniz. Denetimsizliğin getirdiği bir sorunun denetimli bir şekilde uygulanamayacağına bugün bir kez daha tanık olduk. Lütfen o canları toplu mezarlara gömecek kadar sevgisiz ve vicdansız insanlara bu kontrolsüz yetkiyi vermeyiniz." açıklamalarında bulundu.
İşte Edis'in paylaşımı 👇🏻
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