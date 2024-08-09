Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Gülben Ergen ayak fanları iş başında!
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İnşallah gezmiyordur!
Armağan Bey ağzınızı hayra açın lütfen...
👇🏻
Özlüyordur be abla!
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Genel👇🏻
İyi fikir aslında...
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Kibarlık deyince de İrem Derici!
Yok daha açılmadı...
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