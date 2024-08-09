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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 21:58

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Gülben Ergen ayak fanları iş başında!

Gülben Ergen ayak fanları iş başında!
twitter.com

İnşallah gezmiyordur!

İnşallah gezmiyordur!
twitter.com

Armağan Bey ağzınızı hayra açın lütfen...

Armağan Bey ağzınızı hayra açın lütfen...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Özlüyordur be abla!

Özlüyordur be abla!
twitter.com
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Genel👇🏻

Genel👇🏻
twitter.com

İyi fikir aslında...

İyi fikir aslında...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kibarlık deyince de İrem Derici!

Kibarlık deyince de İrem Derici!
twitter.com

Yok daha açılmadı...

Yok daha açılmadı...
twitter.com
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