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Afra Saraçoğlu'na Çıkışmıştı: Demet Akalın'dan Instagram Yasağına Tepki Gösteren Elçin Sangu'ya Övgü Yağmuru!

Afra Saraçoğlu'na Çıkışmıştı: Demet Akalın'dan Instagram Yasağına Tepki Gösteren Elçin Sangu'ya Övgü Yağmuru!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 22:47

Geçtiğimiz günlerde Instagram yasağına tepki göstermediği için Afra Saraçoğlu'na çıkışan Demet Akalın, bu sefer de Elçin Sangu'yu övgüye boğdu!

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Biliyorsunuz ki gündemimizde yaklaşık bir haftadır Instagram'a getirilen erişim engeli var! Özgürlüğü elinden alınan kullanıcılar başta olmak üzere Instagram yasağına birçok ünlü isimden de tepki geldi hatırlarsanız.

Biliyorsunuz ki gündemimizde yaklaşık bir haftadır Instagram'a getirilen erişim engeli var! Özgürlüğü elinden alınan kullanıcılar başta olmak üzere Instagram yasağına birçok ünlü isimden de tepki geldi hatırlarsanız.

Instagram yasağına en çok üzülen isimlerden biri de tabii ki bir günde onlarca hikaye atan Demet Akalın oldu! Hatta kendisi Instagram'ın açılması için seferberlik başlattı desek yeri!

Instagram yasağına en çok üzülen isimlerden biri de tabii ki bir günde onlarca hikaye atan Demet Akalın oldu! Hatta kendisi Instagram'ın açılması için seferberlik başlattı desek yeri!

Hatta Akalın, geçtiğimiz günlerde Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği'ne giden ve paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'na da Instagram yasağı hakkında paylaşım yapmadığı için tepki gösterdi!

Hatta Akalın, geçtiğimiz günlerde Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği'ne giden ve paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'na da Instagram yasağı hakkında paylaşım yapmadığı için tepki gösterdi!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Elçin Sangu ise Instagram yasağı hakkında tepki gösterenlerden biri olmuş ve "Her yasağa “ohh bana iyi geldi”diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" cümleleri ile Instagram yasağının detoks olduğunu söyleyen meslektaşlarına da sert çıkışmıştı hatırlarsanız.

Elçin Sangu ise Instagram yasağı hakkında tepki gösterenlerden biri olmuş ve "Her yasağa “ohh bana iyi geldi”diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" cümleleri ile Instagram yasağının detoks olduğunu söyleyen meslektaşlarına da sert çıkışmıştı hatırlarsanız.

Kaçıranlar için burada anlatmıştık 👇🏻

E Demo durur mu? Instagram yasağına tepki gösteren Elçin SAngu'yu yerlere göklere sığdıramadı. Tabii tepki göstermeyenleri de alttan alttan iğnelemeyi unutmadı!

E Demo durur mu? Instagram yasağına tepki gösteren Elçin SAngu'yu yerlere göklere sığdıramadı. Tabii tepki göstermeyenleri de alttan alttan iğnelemeyi unutmadı!
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İşte Demet Akalın'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Demet Akalın'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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