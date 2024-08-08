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Demet Akalın, Instagram Yasağını Takmayıp Detoksa Saran Afra Saraçoğlu'na İki Çift Laf Etmeden Geçemedi!

Demet Akalın, Instagram Yasağını Takmayıp Detoksa Saran Afra Saraçoğlu'na İki Çift Laf Etmeden Geçemedi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 21:32

Demet Akalın, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Afra Saraçoğlu'na iki çift laf etmeden edemedi.

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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim yaklaşık bir hafta önce engellendi. Instagram yasağı, sadece ülkemizde değil neredeyse tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.

Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim yaklaşık bir hafta önce engellendi. Instagram yasağı, sadece ülkemizde değil neredeyse tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.

Tabii doğal olarak başta Instagram kullanıcıları olmak üzere birçok ünlü isimden de erişim engeline tepki geldi, hatta yasağa çok sert çıkışanlar bile oldu.

Tabii doğal olarak başta Instagram kullanıcıları olmak üzere birçok ünlü isimden de erişim engeline tepki geldi, hatta yasağa çok sert çıkışanlar bile oldu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Bazı ünlü isimler ise Instagram yasağına dair hiçbir yorumda bulunmadığı gibi paylaşımlarına da kaldığı yerden devam etti. Bu isimlerden biri de yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu oldu.

Bazı ünlü isimler ise Instagram yasağına dair hiçbir yorumda bulunmadığı gibi paylaşımlarına da kaldığı yerden devam etti. Bu isimlerden biri de yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu oldu.

Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği'ne giden Afra Saraçoğlu, detoks pozlarını ardı ardına paylaşınca Instagram yasağına en çok üzülen isimlerden biri olan Demet Akalın, Saraçoğlu'na iki çift laf etmeden geçemedi.

Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği'ne giden Afra Saraçoğlu, detoks pozlarını ardı ardına paylaşınca Instagram yasağına en çok üzülen isimlerden biri olan Demet Akalın, Saraçoğlu'na iki çift laf etmeden geçemedi.

"Akalın, ünlü oyuncuya tepkisini "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" cümleleriyle gösterdi!

"Akalın, ünlü oyuncuya tepkisini "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" cümleleriyle gösterdi!

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