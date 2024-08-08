Yeni Şarkı Çıkarmaya Niyetlenen Kerimcan Durmaz Instagram'dan Reklam Yapamayınca Manifestin Dibine Vurdu!
Yeni Şarkı Çıkarmaya Niyetlenen Kerimcan Durmaz Instagram'dan Reklam Yapamayınca Manifestin Dibine Vurdu!
İrem Derici'den sonra Kerimcan Durmaz'ın da yeni şarkısı Instagram yasağına denk gelince ünlü isim manifestin dibine vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, bir süre kaoslardan ve polemiklerden uzak kaldıktan sonra en yakın arkadaşı Samet Liçina ile YouTube'a efsane bir dönüş yaptı biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin kahkahalara boğan içeriklerinin yanı sıra Kerimcan Durmaz'ın eril enerji atakları da dikkatlerden kaçmamış, günden güne değişen tarzı ve tavrı sosyal medyada da sık sık gündem olmuştu.
Tabii bir de Kerimcan Durmaz'ın müzik sektörüne hızlı mı hızlı girişi var biliyorsunuz ki. "Peşimde" ile sektöre giren Durmaz, daha sonra çıkardığı diğer parçaları ile de büyük ilgi görmüştü hatırlarsanız.
Şimdilerde de yeni bir şarkı hazırlığında olan Durmaz, Instagram yasağına denk gelince yaptığı manifest ile gündeme geldi. 2024'ün toplamı 8, 8. ayın 8'inde saat 8'de klip çekimlerine başlıyoruz diyen Durmaz, resmen manifestin dibine vurdu!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın