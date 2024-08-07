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40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Nesrin Cavadzade'den Alışılmışın Dışında Sevgili 'Kriteri'!

40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Nesrin Cavadzade'den Alışılmışın Dışında Sevgili 'Kriteri'!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 00:21

Geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sevgili kriterini açıklayan nesrin Cavadzade'nin açıklamaları 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek türden!

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Son zamanlarda Şahane Hayatım dizisindeki başarısı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğiyle en beğenilen oyunculardan bir tanesi.

Son zamanlarda Şahane Hayatım dizisindeki başarısı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğiyle en beğenilen oyunculardan bir tanesi.

Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Geçtiğimiz saatlerde bir röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de açıklamalarıyla gündeme geldi! Sevgili kriterini açıklayan Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu açıkladı!

Geçtiğimiz saatlerde bir röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de açıklamalarıyla gündeme geldi! Sevgili kriterini açıklayan Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu açıkladı!

"En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum" diyen Cavadzade'nin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü tabii.

"En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum" diyen Cavadzade'nin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü tabii.

Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻

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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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