Önce Instagram Sonra Kredi Kartları Şimdi de Kendisi: Wanda Nara'dan Beklenmedik Hamle!
Önce Instagram Sonra Kredi Kartları Şimdi de Kendisi: Wanda Nara'dan Beklenmedik Hamle!
Şimdilerde Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu!
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Gündemimizde bir süredir Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara var biliyorsunuz ki.
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"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." açıklamaları ile ayrılığı doğrulayan Wanda Nara kararlı görünse de Icardi cephesinde işler biraz farklı.
Çünkü ünlü futbolcu sık sık Wanda Nara'nın paylaşımlarını alıntılıyor, attığı alevler ile de barışmak istediğinin sinyallerini veriyor desek yeri.
Ya da biz öyle sanmış da olabiliriz çünkü geçtiğimiz saatlerde Icardi'nin kendisinden boşanan eşi Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdiği iddiası gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Ünlü isim bu sefer de saç aksesuarı ile gündeme geldi. Kızı ile tatilde olan Wanda Nara'nın son paylaşımı yine gündeme hızlı bir giriş yaptı!
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